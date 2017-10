"Pelicans" ar rezultātu 114:106 pārspēja Sakramento "Kings", kurā Kazinss aizvadīja savas karjeras pirmās sešas sezonas. "Pelicans" sastāvā viņš savai iepriekšējai komandai sameta 41 punktu, iekrāja 23 atlēkušās bumbas un izdarīja sešas rezultatīvas piespēles.

Šī viņam bija pirmā spēle Sakramento kopš viņa aizmainīšanas pagājušajā sezonā. Pirms mača "Kings" līdzjutēji Kazinsu sagaidīja ar ovācijām, bet klubs spēlētājam veltīja video, godinot viņa laiku šajā komandā.

Kazinss neslēpa, ka viņš pirms šīs spēles bija ļoti uztraucies, jo viņam pilsēta un komandas fani joprojām ir ļoti svarīgi. "Es ļoti izbaudīju savu laiku šeit," teica Kazinss. Savukārt "Pelicans" galvenais treneris Elvins Džentrijs uzsvēra, ka centra spēlētājs bija savas komandas "vilcējs" visos spēles aspektos.

DeMarcus Cousins erupts for 41 points & 23 rebounds in return to Sacramento to guide @PelicansNBA to comeback victory! pic.twitter.com/ft7IW4cHzd