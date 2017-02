Šajā sezonā centra pozīcijas spēlētājs Kazinss demonstrē fantastisku sniegumu, vidēji spēlē gūstot 27,8 punktus, izcīnot 10,6 atlēkušās bumbas, izdarot 4,8 rezultatīvas piespēles un bloķējot 1,3 pretinieku metienus. Tajā pašā laikā viņš ir diezgan skandaloza personība, kurš laukumā bieži tiek pie tehniskajām piezīmēm.

Kā medijiem vēsta anonīmi avoti, tad Kazinsa darījumā "Kings" aizmainīja arī izraēlieti Omri Kaspi, bet pretī saņems aizsargus Badiju Hīldu, Tairīku Evansu un Lengstonu Geloveju, kā arī 2014. gada NBA drafta pirmās un otrās kārtas izvēles.

Ja šis darījums tiks oficiāli apstiprināts, tad Kazinss spēlēs kopā ar "Pelicans" spēka uzbrucēju Entoniju Deivisu, kurš NBA Zvaigžņu spēlē guva 52 punktus, sasniedzot jaunu rekordu. Viņš šosezon gūt 27,7 punktus, izcīna 11,9 atlēkušās bumbas un bloķē 2,5 pretinieku metienus. Līdz ar to "Pelicans" groza apakša izskatīsies ļoti iespaidīgi.

Pats Kazinss par šo darījumu uzzināja intervijās pēc Zvaigžņu spēles.

DeMarcus Cousins reaction as soon as he found out he had been traded to the New Orleans Pelicans. #DeMarcusCousins #NewOrleans #Pelicans pic.twitter.com/SDKuE2ZEAY