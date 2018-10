Četrās pirms sezonas aizvadītajās pārbaudes spēlēs vien 19 gadus vecais Nokss demonstrējis nestabilu sniegumu, bet, lai spēlētāju iepazīstinātu ar līgā notiekošo un motivētu attīstīties, "Knicks" kā padomdevēju piesaistījusi Bošu, kurš pēdējos gados nevar spēlēt veselības problēmu dēļ.

"Bošam ar Noksu bija saruna par Krisa debijas sezonu un to, kā viņš mācījās no tās un piespieda sevi strādāt treniņos," laikrakstam "The New York Post" teica "Knicks" galvenais treneris Deivids Fizdeils, kurš savulaik kā asistents Maiami "Heat" klubā strādāja ar Bošu. "Domāju, tie bija ļoti vērtīgi padomi no spēlētāja, kurš arī savulaik draftēts ar augstu numuru un no kura tika gaidīts daudz. Kevins pamatīgi ieklausījās."

Četrās pirmssezonas pārbaudes spēlēs Nokss vidēji izcēlies ar 10,2 punktiem un 7,2 atlēkušajām bumbām, taču realizējis metienus vien ar 34,9% precizitāti. Šī gada draftā viņš tika izvēlēts ar devīto numuru.

Tikmēr Bošs 2003.gada draftā tika izraudzīts ar ceturto numuru, bet ar "Heat" komandu viņš 2012. un 2013.gadā kļuva par NBA čempionu.

Sagaidāms, ka Bošs arī turpmāk varētu regulāri apciemot "Knicks" nometni.

Šī gada augustā 34 gadus vecais Bošs vēl joprojām pauda apņemšanos NBA atgriezties kā spēlētājs. Viņš nav spēlējis jau divarpus gadus jeb kopš brīža, kad viņa kājā tika konstatēti asins recekļi. Savukārt vēlāk tie tika novēroti arī plaušās, kā rezultātā basketbolistam nācās ārstēties slimnīcā.

Bošs karjeras laikā spēlējis 11 NBA Visu zvaigžņu spēlēs. 2008.gadā viņš ASV izlases sastāvā kļuva par olimpisko čempionu.