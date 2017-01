Iespējams, tieši neziņa par Rouzu ietekmēja Ņujorkas basketbolistus, kas neizteiksmīgā cīņā piekāpās ar 96:110, bet Porziņģis spēlē izcēlās ar deviņiem punktiem.

Tradicionāli pirms spēlēm "Madison Square Garden" arēnā "Knicks" no rīta aizvada vieglu iesildīšanās treniņu vienā no Ņujorkas priekšpilsētas sporta zālēm. Šo treniņu Rouzs apmeklējis, bet treneriem neko nav teicis vai ieminējies par iespējamo neierašanos uz spēli. Ierasti Rouzs apmēram divas stundas pirms mača sākuma ierodas "Madison Square Garden", bet šoreiz laikus nav bijis komandas ģērbtuvē. Kad komandas vadība sākusi interesēties par viņa atrašanās vietu, basketbolists nav bijis sazvanāms, bet Rouza tuvinieki un ģimenes locekļi nemācēja teikt, kur "pazudis sportists".

ESPN ziņo, ka "Knicks", nesagaidot Rouzu, uz basketbolista dzīvokli nosūtījuši kluba pārstāvjus, taču arī viņi sportistu nav atraduši.

Neziņa par Rouzu satraukusi visu komandu, bet daži komandas biedri aizlūguši par viņa drošību. Kortnijs Lī žurnālistiem izteicies, ka "lūdzas, lai ar Rouzu viss ir kārtībā", bet pēc mača joprojām nomākts bijis Brendons Dženingss. "Es par to uzzināju kādas 40 minūtes pirms spēles, bet neko vairāk nezinu. Esmu ļoti uztraucies, jo nekad ko tādu neesmu piedzīvojis. Ceru, ka ar viņus viss ir kārtībā. Viņš ir svarīga komandas sastāvdaļa," teica Dženingss.

Uztraukumu neslēpa arī Porziņģis. "Mēz nezinām, kas notiek. Ceru, ka ar viņu un viņa ģimeni viss ir kārtībā".

