Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) klubam Ņujorkas " Knicks " vajadzētu pasaudzēt vienu no saviem līderiem Kristapu Porziņģi , samazinot viņa spēles laiku, jo citādāk nākotnē talantīgajam latvietim var rasties lielākas veselības problēmas, raksta laikraksts "The New York Post".