Latvijas 3x3 izlases basketbolisti – Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis, Edgars Krūmiņš, Agnis Čavars – sestdien Maskavā, Lužņiku sporta bāzē Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola Pasaules tūres "Challenger" posmā "Tinkoff Moscow Open" izcīnīja pirmo vietu un ieguva ceļazīmi uz Pasaules tūres posmu 31. augustā un 1. septembrī Debrecenā, informē Latvijas Basketbola savienība.

Miezis, Lasmanis, Krūmiņš, Čavars aizvadītajā turnīrā startēja ar komandas nosaukumu ""Rīga Ghetto Basket". Tāpat Maskavā startēja vēl viena Latvijas komanda "Grīziņkalns RC Būvneiks", ko pārstāvēja Gatis Justovičs, Linards Jaunzems, Andris Justovičs un Maksims Staroverovs. Abas Latvijas komandas apakšgrupu turnīrā izcīnīja pa divām uzvarām trijās spēlēs un ieņēma otro vietu. Līdz ar to ceturtdaļfinālā pretī stājās citu apakšgrupu uzvarētājas.

"Rīga Ghetto Basket" ar 18:9 pārspēja Serbijas "Belgrade Olimpi", bet "Grīziņkalans RC Būvnieks" no turnīra izsita pēdējo Krievijas komandu "St. Petersburg COP-1" - 14:12. Līdz ar to vienu no "Tinkoff Moscow Open" pusfināla pāriem veidoja Latvijas komandas. Tas nozīmēja, ka Latvijas 3x3 basketbols guvis vēsturisku panākumu - viena no komandām debitēs FIBA 3x3 Pasaules tūres posmā 31. augustā un 1. septembrī Debrecenā.

Saistošā cīņā par vietu finālā un ceļazīmi "Rīga Ghetto Basket" ar 17:14 pārspēja "Grīziņkalnu RC Būvnieku". Līdz ar to Eiropas kausa ieguvēji - Nauris Miezis, Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Pauls Lasmanis - turpināja pārrakstīt Latvijas 3x3 basketbola vēsturi. Fināla likme bija 6000 ASV dolāru lielais naudas čeks. Šajā cīņā Rīgas komanda ar 21:14 uzveica Slovēnijas "Kranj".