Latvijas izlases laba rezultatīvākie ar 13 punktiem bija Rolands Šmits un Mārtiņš Meiers. Abi izcīnīja arī pa septiņām atlēkušajām bumbām. Pa 10 punktiem guva Ingus Jakovičs, Žanis Peiners un Rihards Lomažs, kuram šī bija debijas spēle valstsvienībā.

Turcijas izlases labā Ali Muhameds guva 23 punktus, bet 11 punkti Meliha Mahmutoglu kontā.

B kvalifikācijas grupas kopvērtējumā pēc četrām spēlēm pirmajā vietā ar Ukrainas izlase, kas guvusi trīs uzvaras, ar divām uzvarām seko Turcija un Latvija, bet Zviedrijas izlase izcīnījusi vienu uzvaru.

Latvijas izlase pēdējās divas spēles vasarā aizvadīs izbraukumā, tiekoties ar Ukrainas un Zviedrijas izlasēm. Otrajam posmam kvalificēsies trīs labākās komandas, līdz ņemot visu spēļu rezultātus.

Pasaules kausa kvalifikācija basketbolā: Latvija – Turcija

Punktu guvēji Latvijas izlasē: Mārtiņš Meiers 13 (7 atlēkušās bumbas) un Rolands Šmits 13 (7 atlēkušās bumbas), Igus Jakovičs 10, Rihards Lomažs 10, Žanis Peiners 10, Jānis Blūms 8 (6 rezultatīvas piespēles), Anžejs Pasečņiks 8, Aigars Šķēle 5, Andrejs Gražulis 2, Dāvis Lejasmeiers 0. Rodions Kurucs un Mareks Mejeris nespēlēja.

Latvija - Turcija 79:70. Spēle noslēgusies.Blūma pēdējo sekunžu metiens nebija precīzs.

79:70Lomažs skaistā caurgājienā bija precīzs, bet 6,8 sekundes pirms spēles beigām Turcija guva divus punktus. Abu komandu pirmajā spēlē Latvija Turcijai zaudēja ar 12 punktu deficītu, tāpēc svarīgi uzvarēt ar 12 vai vairāk punktu pārsvaru.

77:68Šmitam izdevās precīzs metiens no tuvas distances, Sipahi divus punktus atspēlēja.

75:66Meiers pēc minūtes pārtraukuma iemeta "āķi" un realizēja nopelnīto soda metienu.

72:66Pusotri minūti pirms pamatlaika beigām Muhameds bija precīzs no tālās distances, uz ko Vecvagars reaģēja ar tūlītēju minūtes pārtraukumu.

72:63Šmits turpināja gūt punktus ar "sodiņiem", tad Sipahi arī bija precīzs no šīs pašas pozīcijas. Tad Blūmam neizdevās abi metieni no soda metienu līnijas.

70:61Šmits atkal iemeta abus soda metienus. Vēlāk Sipahi guva divus punktus no pustālās distances. Tad Jakovičs arī stājās uz soda metienu līnijas, netrāpot abus metienus, bet Šmits lieliski cīnījās par atlēkušajām bumbām uzbrukumā.

68:59Arars noslēdza labu Turcijas izlases sadarbību ar bumbas triecienu grozā, bet Lomažs uzreiz pēc nākšanas laukumā iemeta vēl vienu tālmetienu.

65:57Meiers teicami ieņēma pozīciju un iemeta no groza apakšas, taču Turens atbildēja ar tālmetienu no stūra. Šmits izprovocēja Turcijas pamatcentra Sanli piekto piezīmi un pats iemeta abus metienus.

Arī Peineram izdevās iespaidīgi nobloķēt pretinieku, bet uzbrukumā precīzs metiens Latvijas izlasei neizdevās. Jāspēlē vēl nepilnas sešas minūtes.

https://twitter.com/EurohoopsTR/status/968188804543762437

61:54Peiners devās tuvāk grozam un trāpīja metienu no pustalās distances. Turcija pieprasa minūtes pārtraukumu.

59:54Peiners ātri izprovocēja noteikumu pārkāpumu, un pēc tam Lomažs iemeta metienu ar vienu roku.

57:54. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Aigars Šķēle realizēja tālmetienu, taču atkal neizdevās noturēt aizsardzību. Tam sekoja Peinera ļoti neprecīzais metiens. Šajā puslaikā punktus gūt vairs neizdevās.

54:52Pasečņiks pēc Peinere piespēles izcēlās ar groza tricinājumu, turki ātri atguva punktus, bet Peiners vēlāk realizēja divus soda metienus. Aizraujošs basketbols otrajā puslaikā.

50:48Gražulis, spēlējot aizsardzībā, nobloķēja Muhamedu, bet pie saviem pirmajiem punktiem pieaugušo izlases kreklā guva Lomažs, kurš realizēja tālmetienus.

47:48Turcijas izlasei izdodas atbildēt uz katru Latvijas mēģinājumu veikt izrāvienu. Latvijai divus punktus skaistā veidā pēc Pasečņika piespēles guva Šķēle.

45:42Nesportisko piezīmi nopelnīja Turcijas izlases treneris, bet Blūms iemeta vienu soda metienu. Sekojošajā uzbrukumā Jakovičam izdevās trāpīt divus soda metienus.

42:42Jakovičs nopelnīja tehnisko piezīmi, un Turcija par to sodīja ar četriem punktiem pēc kārtas. Pēcāk Šmits iemeta vienu soda metienu.

41:38Meiers ar soda metieniem deva Latvijas izlasei vadību, tam sekoja laba aizsardzība, pusātrais pretuzbrukums, kas noslēdzās ar Jakoviča tālmetienu. Muhameds apturēja Latvijas izrāvienu.

36:36Meiers iespieda pretinieku zem groza un iemeta "āķa" metienu, bet tad ātrajā pretuzbrukumā Peiners saņēma bumbu un trieca to grozā! Neizšķirts rezultāts.

Sācies 2. puslaiks

Pirmajā puslaikā Latvijas izlasē septiņus punktus guva Jānis Blūms, Anžejs Pasečņiks pievienoja sešus punktus, bet piecus punktus guva Ingus Jakovičs. Aizsardzībā Latvijai nav izdevies tikt galā ar Ali Muhamedu, kurš sametis 16 punktus.

Latvija - Turcija 32:36. Noslēdzies 1. puslaiks.Blūms ceturtdaļas izskaņā iemeta tālmetienu pāri rokām, bet aizsardzībā Meiers bloķēja Sipahi metienu.

29:36Muhameds pārmeta pāri Šmitam un guva trīs punktus

29:33Kas par "danku" Rolandam Šmitam! Pēc Sanli viņu viegli pagrūda un Šmits nokrita uz grīdas. Latvietis piecēlās un metās ar turku skaidroties. Tiesneši šo epizodi skatīja atkārtojumā un abiem piesprieda nesportiskās piezīmes.

27:33Laukumā vairākas minūtes ritēja sīva cīņa bez punktu guvumiem. Latvijas izlases spēlētājiem vairākās epizodēs izdodas tikt metienu pozīcijās, bet bumba grozā nekrīt tik bieži, cik vajadzētu. Jakovičš realizēja pirmo Latvijas tālmetienu mačā, bet turki atbildēja ar saviem punktiem. Tad precīzs no pustālās distaces bija Meiers.

20:27Muhameds trāpīja sarežģītu metienu no groza apakšas, bet otrā laukuma galā Šmits saņēma piespēli no Peinera un iemeta pustālo. Tad Peiners trieca bumbu grozā pēc labas bumbas ievadīšanas spēlēs no auta.

Latvijas izlase līdz šim nospēlētās 13 minūtēs izmetusi tikai divus tālmetienu un nav trāpījusi ne vienu. Uzbrukumā Latvijas basketbolistiem nav ritma.

14:25Otrās ceturtdaļas sākumā Latvija ielaida vēl četrus punktus pēc kārtas, bet vēlāk ātrajā pretuzbrukumā Koksals pārkāpa noteikumus pret Blūmu, un Latvijas izlases kapteinis par to bija ļoti neapmierināts.

https://twitter.com/GeneralisLV/status/968181213071593472

14:21. Noslēgusies 1. ceturtdaļa.Gražulis savāca atlēkušo bumbu un iemeta no groza apakšas, bet pēdējā uzbrukumā Latvija pazaudēja bumbu un Koksals guva divus punktus.

12:19Meiers guva divus punktus no soda metienu līnijas, bet turki realizēja vēl vienu tālmetienu. Latvijai lielas grūtības bija arī cīņa par atlēkušajām bumbām, līdz ar to Turcija tika pie atkārtotiem uzbrukumiem.

10:16Naturalizētais turks Ali Muhameds realizēja trešo tālmetienu spēlē, bet tad Mahmutoglu ar vēl vienu metienu no tālās distances atkal deva Turcijai drošu pārvaru.

10:10Pēc minūtes pārtraukuma Pasečņiks izcēlās ar bumbas triecienu grozā no augšas, vēlāk turks, vācot atlēkušo bumbu, iesita bumbu savā grozā, bet ātrajā pretuzbrukumā ar trešo "danku" izcēlās Pasečņiks.

4:10Spēles iesākumā Pasečņiks guva divus punktus ar āķa metienu, bet turki atbildēja ar diviem tālmetieniem pēc kārtas. Jakovičs realizēja sarežģītu pustālo. Turpinājumā vēl četri punkti Turcijai, un Latvija pieprasa minūtes pārtraukumu.

Latvija - Turcija. Spēle sākusies. Latvijas izlases pamatsastāvs: Ingus Jakovičs, Aigars Šķēle, Žanis Peiners, Rolands Šmits, Anžejs Pasečņiks.