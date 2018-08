Jau iepriekš ziņots, ka Dāvis Bertāns gatavosies jaunajai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonai Sanantonio "Spurs" sastāvā un šogad vairs nespēlēs valstsvienībā, taču arī Anžejs Pasečņiks un Žanis Peiners nepalīdzēs izlasei pirms debijas ULEB Eirolīgas turnīrā savu klubu sastāvos. Pasečņiks turpinās spēlēs Spānijas klubā Grankanārijas "Herbalife", bet Peiners pievienojies Stambulas "Daruššsafaka".

Treniņnometne uz pirmajiem mačiem sāksies 27. augustā, no pirmās dienas uzaicināti 12 spēlētāji. Vairāku spēlētāju pievienošanās izlasei atkarīga no klubu nostājas. Savu dalību izlasē vēl nav apstiprinājuši Rolands Šmits un Dairis Bertāns. Savukārt 5. septembrī Rīgā ieradīsies Pirejas "Olympiacos" spēlētāji Jānis Strēlnieks un Jānis Timma.

"Izraugoties sastāvu jāņem vērā realitāte – klubi sākuši gatavoties sezonai, katram trenerim ir savs gatavošanās plāns, kam izlašu spēles drīzāk ir traucēklis. Basketbolisti joprojām atrodas starp divām ugunīm – darba devējiem klubos un valstsvienības, kā arī pašu interesēm spēlēt Pasaules kausa kvalifikācijā," portālā "basket.lv" citēts galvenais treneris Arnis Vecvagars. "Dairim Bertānam vēl turpinās rehabilitācijas process. Milānas klubs pagarinājis ar Dairi vienošanos un nopietni cer uz viņu kā pamatrotācijas spēlētāju, tāpēc saprotama vēlme, lai spēlētājs pilnībā būtu vesels. Dairis bez pārtraukumiem valstsvienībā spēlējis astoņas sezonas un nešaubos, ka būs ierindā arī šoreiz, ja vien tas būs iespējams. Respektējam kluba viedokli, un, protams, ceram, ka vajadzīgā brīdī tiks respektētas arī mūsu intereses. Ar vairākiem spēlētājiem šoruden esam īpašā situācijā. No vienas puses liels prieks, ka mūsu basketbolisti ar savu sniegumu iepriekšējā sezonā, tai skaitā arī valstsvienībā, panākuši iespēju spert soli uz priekšu karjerā, kas, nešaubos, sekmēs meistarības izaugsmi un nākotnē arī pienesumu valstsvienībai. No otras puses, daudziem vēl nav stabila statusa jaunajās komandās. Jācīnās par savu vietu sastāvā, jāatrod kopīga valoda ar treneri un partneriem. Viņiem nav iespēju ar klubu vadību runāt no spēka pozīcijām."

"Rolands Šmits gatavojas "Barcelona" sastāvā debitēt Eirolīgā. No komunikācijas ar Spānijas klubiem zināms, ka ir vienošanās ar nacionālo federāciju par spēlētāju atbrīvošanu izlašu vajadzībām no 10. līdz 18. septembrim. Taču vēl nav skaidrs, vai visi klubi to ievēros. Eirolīgā debitēt gatavojas arī Anžesjs Pasečņiks ("Herbalife", Spānija) un Žanis Peiners ("Darussafaka", Turcija), kuri informējuši, ka šajā ciklā nevarēs palīdzēt valstsvienībai. Rodiona Kuruca grafiku patlaban pilnībā kontrolē "Brooklyn Nets". Dāvis Bertāns, kurš daudz palīdzēja vasarā, bija noskaņots spēlēt, bet "San Antonio Spurs" politika vasarā mainījās un viņam jāņem vērā darba devēju intereses. Pats Dāvis jau izskaidrojis situāciju. Kristapam Porziņģim un Marekam Mejerim novēlam veiksmi rehabilitācijas procesā un ceru, ka viņi būs kopā ar komandu "Arēnā Rīga"," turpināja treneris.

Latvijas izlase Pasaules kausa kvalifikācijas otro posmu uzsāks 14. septembrī, savā laukumā spēkojoties ar Slovēniju, bet 17. septembrī būs izbraukuma spēle pret Spānijas valstsvienību. Kvalifikācija turpināsies 29.novembrī Rīgā pret Melnkalni, bet 2.decembrī viesos būs duelis pret Slovēniju. Kvalifikācijas otrais posms noslēgsies 2019. gadā - 22.februārī gaidāma cīņa savā laukumā pret Spāniju, bet pēdējā mačā 25. februārī izbraukumā būs duelis pret Melnkalni.