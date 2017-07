Krievijas basketbola izlasei, kas būs Latvijas pretiniece Eiropas čempionāta finālturnīrā, nozīmīgajās sacensībās nāksies iztikt bez viena no saviem līderiem Sergeja Karasjova (attēlā pa kreisi), vēsta Krievijas mediji.

NBA klubos Klīvlendas "Cavaliers" un Bruklinas "Nets" 95 spēles aizvadījušais Karasjovs neilgi pirms Krievijas komandas treniņnometnes sākuma guvis pleca traumu. Šonedēļ viņam Somijā veikta operācija, pēc kuras Karasevs nevarēs sportot vismaz pusotru mēnesi.

Krievijas basketbolisti galvenā trenera Sergeja Bazareviča vadībā šonedēļ Novogorskā, netālu no Maskavas, sāka gatavošanos "Eurobasket 2017". Pirms "Eurobasket 2017" Krievijas basketbolisti aizvadīs deviņas pārbaudes spēles.

"Uz papīra mēs izskatāmies ļoti pieklājīgi, tikai žēl, ka Sergejs Karasjovs izkrita no sastāva traumas dēļ. Tiem, kas ir sastāvā, ir pa spēkam uzvarēt Eiropas čempionātā, bet darba ir daudz: jāiekļaujas trenera izstrādātajās shēmās, jāatceras sapratne laukumā, jo ikdienā viņi spēlē katrs citā klubā ar savu spēles sistēmu," uzskata Krievijas Basketbola savienības prezidents Andrejs Kiriļenko. "Mums sastāvā ir ULEB Eirolīgas "Final Four" dalībnieki, ir puisis no NBA (centrs Timofejs Mozgovs) – mums ir viss kārtībā ar tādiem spēlētājiem, kuriem ir laba pieredze. Kā sagatavosimies turnīram un kā saspēlēsimies – tas jautājums ir trenerim."

Krievijas un Latvijas izlases Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlēs Stambulas grupā, kurā vēl ir Rio olimpiskā vicečempione Serbija, mājiniece Turcija, kā arī Beļģija un Lielbritānija.

Krievijas basketbola izlases sastāvs: Vjačeslavs Zaicevs, Mihails Kulagins, Maksims Koļuškins, Jevgeņijs Baburins, Dmitrijs Hvostovs, Dmitrijs Kulagins, Vitālijs Fridzons, Aleksejs Šveds, Vladimirs Ivļevs, Staņislavs Iļņickis, Vladislavs Truškins, Semjons Antonovs, Andrejs Voroncevičs, Ņikita Kurbanovs, Andrejs Zubkovs, Antons Puškovs, Timofejs Mozgovs.