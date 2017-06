Latvijas sieviešu izlase basketbolā sev veiksmīgajā Eiropas čempionātā, kurā pirmo reizi tika izcīnīta ceļazīme uz Pasaules kausa finālturnīru, cīņā par piekto vietu svētdien ar 63:72 (12:18, 15:25, 19:12, 17:17) zaudēja Turcijai.

Izcīnīta sestā vieta Eiropas čempionātā ir atkārtots Latvijas izlases otrais labākais sasniegums, jo šāda pozīcija tika izcīnīta arī 2007. gadā. Savukārt 2005. gadā komanda iekļuva pusfinālā un turnīru noslēdza ceturtajā pozīcijā.

Latvijas izlases rindās rezultatīvākā ar 16 punktiem bija Anete Šteinberga, kamēr 15 punkti Kitijai Laksai. Savukārt 11 punktus pievienoja komandas kapteine Gunta Baško-Melnbārde.

Lai arī šī mača rezultātu otrajā minūtē ar precīzu divpunktu metienu atklāja Baško-Melnbārde, kopumā Latvijas izlase šo spēli iesāka miegaini, brīžiem nespējot pretinieces noturēt aizsardzībā. Pirmo piecu minūšu laikā Turcijas basketbolistes izvirzījās vadībā ar 12:5, kas Latvijas valstsvienības galvenajam trenerim Mārtiņam Zībartam lika ņemt minūtes pārtraukumu. Tiesa, pēc tam turciešu vadība sasniedza arī deviņus punktus, tomēr tālāk pretinieces netika palaistas.

Pirmo ceturtdaļu Latvija noslēdza ar sešu punktu deficītu (12:18), tomēr arī turpinājumā sāncenses turējās gana drošā attālumā. Turcijas komandai pēc precīza trīspunktnieka 23.minūtē atkal izdevās panākt deviņu punktu vadību (25:16), bet pēc minūtes pārtraukuma Latvija izgāja laukumā saņēmusies. Šteinberga īsā laikā guva piecus punktus pēc kārtas, pietuvojoties vairs tikai līdz četriem punktiem.

Pirmā puslaika beigas Latvijas izlasei gan bija ļoti neveiksmīgas, jo Turcijas basketbolistes uzbrukumā spēlēja ļoti sekmīgi, pusotru minūti līdz lielajam pārtraukumam panākot jau 14 punktu vadību – 39:25, turklāt līdz noslēgumam savu vadību tai vēl nedaudz izdevās nostiprināt.

Otro puslaiku ar precīzu divpunktu metienu iesāka naturalizētā Turcijas basketboliste Katrīna Holingsvorta, panākot jau 45:27. Tomēr turpmākajās minūtēs Latvijas izlasei izdevās atjaunot intrigu par uzvaru šajā mačā, jo izdevās veikt 11:2 izrāvienu, kas pēc ilgāka pārtraukuma ļāva samazināt rezultāta starpību zem desmit punktiem.

Mača turpinājumā samazināt deficītu vēl vairāk Latvijai neizdevās. Pamatlaika noslēdzošajās minūtēs rezultāta starpība turējās desmit punktu robežās, nepilnas divas minūtes līdz beigām Baško-Melnbārdei panākot 60:70. Pēc tam Turcija atbildēja ar diviem punktiem. Lai arī pēc minūtes pārtraukuma Kitija Laksa iemeta trīspunktnieku, pacīnīties par uzvaru Latvijai tā arī neizdevās.

Turnīra noslēdzošajā spēlē Latvijas izlases sastāvā nespēlēja Elīna Babkina un Anna Dreimane.

Pirms tam svētdien septīto vietu Eiropas čempionātā izcīnīja Itālija, kas ar 71:54 (19:8, 17:20, 18:16, 17:10) pārliecinoši pārspēja Slovākiju.

Jau vēstīts, ka Latvijas basketbolistes sestdien spēlē par piekto līdz astoto vietu dramatiskā galotnē uzvarēja Itāliju un izcīnīja ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru.

Zībarta trenētā Latvijas izlase, kura aizvada ļoti sekmīgu turnīru, "mazā pusfināla" spēlē prata atspēlēt 11 punktu deficītu, beigās dramatiskā izskaņā svinot panākumu pret Itāliju ar 68:67.

Vēlāk svētdien cīņu par pirmo vietu Eiropas čempionātā aizvadīs Spānija un Francija, kamēr par trešo vietu spēkosies Beļģija un Grieķija.

Tikmēr Turcija otrā spēlē par 5. līdz 8. vietu ar 72:56 uzvarēja Slovākiju, arī tiekot pie iespējas nākamgad spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.

Latvijas dāmu izlase ceļazīmei uz Pasaules kausu, kas nākamgad notiks Spānijā, savulaik tuvu bija vēl divas reizes, taču tad pie kārotās iespējas netika, bet tagad sasniegusi visu laiku otru lielāko panākumu kopš dalības 2008.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs.

Turnīra ievadā D apakšgrupā latvietes vispirms ar 59:71 zaudēja Krievijai, tad ar 76:55 uzvarēja Melnkalnes valstsvienību, kaut pirmajā puslaikā bija arī 15 punktu deficīts, bet apakšgrupas noslēdzošajā mačā aizvadīja neveiksmīgas pēdējās minūtes un ar rezultātu 58:62 piekāpās Beļģijai.

Tomēr pēc tam astotdaļfinālā, lai arī nācās iztikt bez līderes Elīnas Babkinas, tika sagādāta sensācija, jo ar 75:70 tika uzveikta 2015.gada Eiropas čempione Serbija. Taču ceturtdaļfinālā tika ciests bezierunu zaudējums 47:67 olimpiskajai vicečempionei Spānijai, kam sekoja vēsturiskā uzvara pār Itāliju.

Tikmēr turcietes Eiropas čempionāta finālturnīru sāka ar trīs uzvarām trīs spēlēs, B apakšgrupas cīņās ar 69:58 uzvarot Slovākiju, ar 54:53 Itāliju un ar 88:74 Baltkrieviju, uzreiz nodrošinot sev vietu ceturtdaļfinālā. Taču tajā sekoja sagrāve ar 55:84 pret Grieķiju, kamēr sestdien tika gūta uzvara pār Slovākiju.

Latvijas basketbolistes piedalās savā septītajā Eiropas čempionāta finālturnīrā pēc kārtas, turklāt no pašreizējā sastāvā visos iepriekšējos bijusi tikai komandas kapteine Gunta Baško-Melnbārde. Līdz šim augstākā vieta kontinenta meistarsacīkstēs Latvijai bijusi ceturtā, ko izdevās izcīnīt 2007. gadā. Tiesa, iepriekšējie divi Eiropas čempionāti bija neveiksmīgi, jo komanda neizkļuva no apakšgrupas.

Savukārt no 2008. gada Pekinas olimpiskā turnīra šogad izlases sastāvā iekļautas četras spēlētājas - bez Baško-Melnbārdes tās ir arī Aija Brumermane, Aija Putniņa un Elīna Babkina. Savukārt četras basketbolistes – Babkina, Anete Šteinberga, Ieva Krastiņa un Kristīne Vītola - savulaik izcīnījušas bronzas medaļas Eiropas U-20 čempionātā, turklāt pēdējās trīs no viņām to paveikušas pašreizējā pieaugušo valstsvienības galvenā trenera Mārtiņa Zībarta vadībā.

Šī gada Eiropas meistarsacīkšu modelī Latvijas izlases rindās iekļautas četras debitantes – Paula Strautmane, Anna Dreimane, Ilze Jākobsone un Kate Krēsliņa.

Piektais Eiropas čempionāts ir Brumermanei, bet ceturtais – Putniņai. Trešo reizi šajā turnīrā spēlē Babkina, Šteinberga un Kitija Laksa, bet Ieva Krastiņa un Vītola meistarsacīkstēs sacenšas otro reizi.

Tikmēr Mārtiņš Zībarts ir sestais speciālists, kurš Eiropas čempionāta finālturnīrā vada Latvijas sieviešu izlasi.

Gatavojoties Eiropas čempionāta finālturnīram, Latvijas komanda aizvadīja deviņas pārbaudes spēles, kurās izcīnīja sešas uzvaras, tomēr pēdējos divos mačos, nespēlējot Šteinbergai, Brumermanei un Babkinai, divreiz zaudēja Turcijai.

Visu sagatavošanās ciklu vienība cīnījās ar traumu epidēmiju, tāpēc starp basketbolistēm nebija nopietnas konkurences par vietu sastāvā. Starp izlases kandidātēm sākotnēji tika iekļautas 18 basketbolistes, tomēr jau trešajā treniņu nedēļā uz vietu sastāvā palika vien 13 kandidātes.

Ceļgala krustenisko saišu plīsuma dēļ finālturnīrs secen gāja Ditai Rozenbergai, kamēr ar pleca traumu uz Čehiju devās viena no valstsvienības līderēm Anete Šteinberga. Mikrotraumas esot vēl vairākām spēlētājām.

Latvijas basketbola izlases sastāvs 2017. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā:

Elīna Babkina (Madrides C.R.E.F. HOLA, Spānija), Ilze Jākobsone ("Vega 1"/"Liepāja"), Ieva Krastiņa, Gunta Baško-Melnbārde (abas – "TTT Rīga"), Kate Krēsliņa (Fordhemas Universitāte, NCAA), Kitija Laksa (Dienvidfloridas Universitāte, NCAA), Paula Strautmane (Kvinipiakas Universitāte, NCAA), Anete Šteinberga (Brenas "Mithra Castors", Beļģija), Aija Putniņa ("Stambulas Universitāte"), Kristīne Vītola (Stambulas "Galatasaray), Aija Brumermane ("Dunkerque Malo", Francija), Anna Dreimane (Kolorādo Štata universitāte, NCAA).