Latvijas U-16 meitenes no 17. līdz 25.augustam Kauņā galvenā trenera Matīsa Rožlapas vadībā B grupas turnīrā cīnīsies ar Spānijas, Serbijas un Nīderlandes komandām. Astotdaļfinālā B grupas četrinieks tiksies ar A grupas vienībām - Franciju, Turciju, Beļģiju, Čehiju). Uzvarētājas turpinās cīņu par 1.-8.vietu, zaudētājas par 9.-16.vietu.

Latvijas U-16 puiši no 10. līdz 18. augustam spēlēs Novisadā. Latvijas komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis savu komandu vadīs B grupas turnīrā, kurā cīnīsies arī Spānijas, Nīderlandes un Serbijas komandas. Astotdaļfinālā B grupas četrinieks tiksies ar A grupas vienībām (Lietuva, Izraēla, Slovēnija, Melnkalne). Uzvarētāji turpinās cīņu par 1.-8.vietu, zaudētāji par 9.-16.vietu.

Aināra Čukstes vadītā U-18 sieviešu izlase Eiropas čempionātā Udinē no 4. līdz 12. augustam B grupas turnīrā cīnīsies ar Slovēnijas, Vācijas un Ungārijas komandām. Astotdaļfinālā B grupas četrinieks tiksies ar A grupas vienībām (Beļģija, Itālija, Horvātija, Zviedrija). Uzvarētājas turpinās cīņu par 1.-8.vietu, zaudētājas par 9.-16.vietu.

U18 vīriešu izlase Artūra Visocka vadībā no 28. jūlija līdz 5. augustam savās mājās notiekošajā turnīrā A grupā Ventspilī cīnīsies ar Horvātijas, Grieķijas un Itālijas komandām. Astotdaļfinālā A grupas četrinieks tiksies ar B grupas vienībām (Turcija, Krievija, Francija, Vācija). Uzvarētāji Rīgā turpinās cīņu par 1.-8.vietu, zaudētāji par 9.-16.vietu.

Latvijas U-20 sieviešu izlase laika posma no 7. līdz 15. jūlijam Šopronā C grupas turnīrā cīnīsies ar Ungārijas, Polijas un Horvātijas komandām. Astotdaļfinālā C grupas četrinieks tiksies ar D grupas vienībām (Beļģija, Portugāle, Spānija, Nīderlande). Uzvarētājas turpinās cīņu par 1.-8.vietu, zaudētājas par 9.-16.vietu.

Visbeidzot U-20 vīrieši Eiropas čempionāta B divīzijā no 14. līdz 22. jūlijam Sofijā A apakšgrupā cīnīsies ar Azerbaidžānas, Beļģijas, Baltkrievijas un Maķedonijas komandām. Grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur tiksies ar B grupas vienībām (Albānija, Slovākija, Slovēnija, Igaunija, Bulgārija, Moldova). Uzvarētāji pusfinālā turpinās cīņu par trim ceļazīmēm uz A divīziju.