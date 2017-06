Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien Čehijas galvaspilsētā Prāgā uzsāk dalību Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Latvijas izlases pirmā pretiniece būs par vienu no favorītēm uzskatītā Krievija, bet duelis sāksies plkst.16 pēc Latvijas laika. Cīņu tiešraidē pārraidīs televīzijas kanāls TV6.

D apakšgrupas turpinājumā Latvijas valstsvienība jau sestdien tiksies ar Melnkalni, bet pirmdien to gaida duelis pret Beļģiju.

Lai turpinātu cīņu par medaļām un iespēju kvalificēties nākamā gada Pasaules kausa izcīņai, apakšgrupā jāiekļūst pirmajā trijniekā. Pirmās vietas ieguvēja uzreiz sasniegs ceturtdaļfinālu, kamēr otro un trešo pozīciju īpašnieces spēkosies astotdaļfinālā. Tur D grupas komandām pretī stāsies izlases no C apakšgrupas - Francija, Serbija, Slovēnija vai Grieķija.

Latvijas izlases pirmā pretiniece šajā turnīrā Krievija tiek uzskatīta par vienu no galvenajām pretendentēm uz uzvaru visā Eiropas čempionātā. Par kontinenta labāko valstsvienību šī komanda kļuvusi trīs reizes - 2003., 2007. un 2011.gadā, bet pirms diviem gadiem nācās samierināties vien ar sesto vietu. Kādreizējās olimpisko spēļu medaļnieces nepiedalījās pērnā gada Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs.

Par Krievijas valstsvienības stūrakmeni var uzskatīt naturalizēto saspēles vadītāju Epifāniju Prinsu, kura ikdienā pārstāv Kurskas "Dinamo" komandu, kā arī spēlē Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempionātā.

Latvijas basketbolistes piedalās savā septītajā Eiropas čempionāta finālturnīrā pēc kārtas, turklāt no pašreizējā sastāvā visos iepriekšējos bijusi tikai komandas kapteine Gunta Baško-Melnbārde. Līdz šim augstākā vieta kontinenta meistarsacīkstēs Latvijai bijusi ceturtā, ko izdevās izcīnīt 2007.gadā. Tiesa, iepriekšējie divi Eiropas čempionāti bijuši neveiksmīgi, jo komanda neizkļuva no apakšgrupas.

Savukārt no 2008.gada Pekinas olimpiskā turnīra šogad izlases sastāvā iekļautas četras spēlētājas - bez Baško-Melnbārdes tās ir arī Aija Brumermane, Aija Putniņa un Elīna Babkina. Savukārt četras basketbolistes - Babkina, Anete Šteinberga, Ieva Krastiņa un Kristīne Vītola - savulaik izcīnījušas bronzas medaļas Eiropas U-20 čempionātā, turklāt pēdējās trīs no viņām to to paveikušas pašreizējā pieaugušo valstsvienības galvenā trenera Mārtiņa Zībarta vadībā.

Šī gada Eiropas meistarsacīkšu modelī Latvijas izlases rindās iekļautas četras debitantes - Paula Strautmane, Anna Dreimane, Ilze Jākobsone un Kate Krēsliņa.

Piektais Eiropas čempionāts būs Brumermanei, bet ceturtais - Putniņai. Trešo reizi šajā turnīrā spēlēs Babkina, Šteinberga un Kitija Laksa, bet Ieva Krastiņa un Vītola meistarsacīkstēs sacentīsies otro reizi.

Tikmēr Zībarts ir sestais speciālists, kurš Eiropas čempionāta finālturnīrā vada Latvijas sieviešu izlasi.

Gatavojoties Eiropas čempionāta finālturnīram, Latvijas komanda aizvadīja deviņas pārbaudes spēles, kurās izcīnīja sešas uzvaras, tomēr pēdējos divos mačos, nespēlējot Šteinbergai, Brumermanei un Babkinai, divreiz zaudēja Turcijai.

Visu sagatavošanās ciklu vienība cīnījās ar traumu epidēmiju, tāpēc starp basketbolistēm nebija nopietnas konkurences par vietu sastāvā. Starp izlases kandidātēm sākotnēji tika iekļautas 18 basketbolistes, tomēr jau trešajā treniņu nedēļā uz vietu sastāvā palika vien 13 kandidātes.

Ceļgala krustenisko saišu plīsuma dēļ finālturnīrs secen gāja Ditai Rozenbergai, kamēr ar pleca traumu uz Čehiju devās viena no valstsvienības līderēm Anete Šteinberga. Mikrotraumas esot vairākām spēlētājām, taču tiek cerēts, ka līdz turnīra sākumam basketbolistes būs gatavas spēlēt.

Šī gada Eiropas čempionāts ir zīmīgs arī ar to, ka tajā tiks dalītas ceļazīmes uz nākamā gada Pasaules kausa finālturnīru - prestižajam turnīram kvalificēsies piecas spēcīgākās izlases. Tomēr, ja pirmajā pieciniekā iekļūs arī rīkotājvalsts Spānija, pie ceļazīmes tiks arī sestā spēcīgākā kontinenta valstsvienība.

Savukārt 24.jūnijā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas zonas valde lems, kam piešķirt tiesības rīkot 2019.gada Eiropas čempionātu. Starp kandidatūrām ir Latvija, Izraēla, Krievija un Serbija. Abas pirmās valstis pretendē rīkot divu grupu turnīrus un divas astotdaļfināla spēles, abas pārējās - divu grupu turnīrus un izslēgšanas spēles.

Latvijas basketbola izlases sastāvs 2017.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā:

Elīna Babkina (Madrides C.R.E.F. HOLA, Spānija), Ilze Jākobsone ("Vega 1"/"Liepāja"), Ieva Krastiņa, Gunta Baško-Melnbārde (abas - "TTT Rīga"), Kate Krēsliņa (Fordhemas Universitāte, NCAA), Kitija Laksa (Dienvidfloridas Universitāte, NCAA), Paula Strautmane (Kvinipiakas Universitāte, NCAA), Anete Šteinberga (Brenas "Mithra Castors", Beļģija), Aija Putniņa ("Stambulas Universitāte"), Kristīne Vītola (Stambulas "Galatasaray), Aija Brumermane ("Dunkerque Malo", Francija), Anna Dreimane (Kolorādo Štata universitāte, NCAA).