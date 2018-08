Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība, gatavojoties septembrī gaidāmajai Pasaules kausa izcīņai, sestdien pārbaudes turnīra spēlē savā laukumā saspringtā cīņā zaudēja Krievijas izlasi.

Mājinieces "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā notikušajā mačā cieta neveiksmi ar rezultātu 66:71 (23:22, 17:16, 10:19, 16:14), piedzīvojot pirmo zaudējumu divos mačos.

Latvijas izlasē Kitija Laksa guva 19 punktus, kamēr komandas līdere Anete Šteinberga izcēlās ar 18 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām. Vēl pa sešiem punktiem pievienoja Aija Brumermane un Elīna Dikeulaka.

Savukārt Krievijas izlasē ar 21 punktu izcēlās Jevgēņija Beļakova.

Spēle bija ļoti sīva, mājiniecēm neveiksmīgi aizvadot spēles otro daļu. Pēc puslaika, kurā Latvijai bija arī astoņu punktu pārsvars, mājinieces bija priekšā ar 40:38, taču pēc atpūtas Krievija pārņēma iniciatīvu un ceturtās ceturtdaļas sākumā bija jau priekšā ar 60:50. Vēl četras minūtes pirms mača beigām Latvija zaudēja ar 54:66, tomēr beigās parādīja cīnītāju raksturu, starpību samazinot līdz pieciem punktiem, taču izglābties nespēja.

"Sākums bija veiksmīgs, izmantojām pretinieču vājās vietas. Taču spēles gaitā pretinieces pielāgojās un spēle izlīdzinājās. Izmantojām diezgan plašu spēlētāju rotāciju – ar dažādām sekmēm, jo ļāvām iespēlēties pretinieču līderei Beļakovai," izlases galvenā trenera Mārtiņa Zībārta teikto pēc spēles citē Latvijas Basketbola savienība (LBS).

"No pirmajiem mīnusiem atspēlējāmies, izmantojot vienlaikus trīs garās spēlētājas, ko veiksmīgi darījām pērn. Taču treniņos šis variants vēl nav slīpēts, un tas izpaudās uzbrukumā. Pēc veiksmīgām epizodēm pie sava groza nespējām dabūt bumbu pretinieču grozā. Ceram uz lielāku pienesumu no rezervistu soliņa. Šodien veiksmīgi iesaistījās Aija Brumermane, izdarot tieši to, ko gaidām no visām, kas iet laukumā uz maiņu. Skatīsimies video un mācīsimies no savām kļūdām. Svētdien ar Ukrainu vairāk pie vārda tiks meitenes, kuras līdz šim spēlējušas maz vai nemaz," solīja treneris.

Dienas pirmajā spēlē Ukraina sīvā cīņā ar 69:68 (15:20, 12:10, 22:18, 20:20) uzvarēja Zviedriju. Līdz ar to pirms turnīra pēdējās kārtas Krievijai ir divas uzvaras, Latvijai un Ukrainai pa vienai, bet Zviedrija abos mačos ir zaudējusi.

Mārtiņa Zībarta trenētās Latvijas basketbolistes četru komandu pārbaudes turnīru piektdien sāka ar rezultātu 67:62 uzvarot Zviedrijas izlasi. Tikmēr Krievija ar 76:60 uzveica Ukrainu, pret kuru Latvijas spēlētājas cīnīsies svētdien.

Latvijas un Krievijas sieviešu valstsvienības līdz šim savā starpā spēlējušas 11 reizes un izteikts pārsvars bijis Krievijas komandai, kura sestdien izcīnīja devīto uzvaru, kamēr Latvijai ir divi panākumi. Tiesa, iepriekšējās divās spēlēs Eiropas čempionātu finālturnīros katrai komandai ir pa vienai uzvarai. Latvija bija pārāka 2015.gadā (68:62), bet pērn uzvaru guva Krievija (71:59).

Krievijas izlases vadību pēc neveiksmes 2017.gada Eiropas čempionātā, kur komanda izstājās astotdaļfinālā, pārņēmis ilgus gadus ASV nostrādājušais vācu speciālists Olafs Lange.

Mārtiņš Zībarts aprīlī kandidāšu sarakstā iekļāva 20 basketbolistes, no kurām pirmajā treniņnometnē piedalījās 14 spēlētājas. Iepriekš tika ziņots, ka augustā treniņprocesu turpinās 16 basketbolistes, bet tagad Zībarts sastāvā iekļāvis par vienu spēlētāju vairāk.

No visām kandidātēm visbagātākā pieredze ir Baško, kura piedalījusies septiņos Eiropas čempionātos un 2008.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs. Viņa izlasē aizvadījusi 186 spēles, kas ir Latvijas basketbolistu rekords.

Pērn Eiropas čempionātā Zībarta vadītā Latvijas izlase izcīnīja sesto vietu, iegūstot ceļazīmi uz Pasaules kausu. Tā kā Eiropas čempionāta pirmajā pieciniekā iekļuva arī Pasaules kausa finālturnīra rīkotājvalsts Spānija, pie ceļazīmes tika arī sestā spēcīgākā kontinenta valstsvienība. Mazajā pusfinālā par 5.-8.vietu Eiropas čempionātā latvietes dramatiskā cīņā ar 68:67 uzvarēja Itāliju un iekļuva pirmajā sešiniekā, tiekot arī pie ceļazīmes uz Pasaules kausu.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas basketbolistes jūnijā Rīgā, aizvadot tradicionālo rozā lentītes spēli, ar rezultātu 96:46 sagrāva Somijas valstsvienību.

Augusta un septembra mijā Latvijas valstsvienība piedalīsies pārbaudes turnīrā Spānijas pilsētā Valensijā. Pusfinālā paredzēta spēle ar Eiropas vicečempionēm Francijas basketbolistēm. Atkarībā no rezultāta, otrajā dienā būs jāspēlē ar Eiropas čempionvienību Spāniju vai bronzas ieguvējām Beļģijas basketbolistēm.

No 7. līdz 9.septembrim trīs komandu turnīrā Parīzē Latvijas izlases pretinieces būs Francijas un Austrālijas basketbolistes. Savukārt 14. un 15.septembrī Latvija Rīgā spēlēs ar 2017.gada Eiropas čempionāta ceturto labāko komandu Grieķijas izlasi.

Divas dienas pirms Pasaules kausa izcīņas turnīra Tenerifē Latvijas komanda spēlēs ar FIBA Amerikas zonas čempioni Kanādas izlasi.

Pasaules kausa apakšgrupā Latvijas basketbolistes spēkosies ar Ķīnu, Senegālu un planētas titulētāko izlasi ASV.

Pasaules kausa izcīņā no 22. līdz 30.septembrim notiks Kanāriju salās, Spānijā. Tajā piedalīsies planētas 16 spēcīgākās izlases, kas būs sadalītas četrās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, otrās un trešās vietas ieguvējas spēlēs astotdaļfinālā, bet ceturtās vietas ieguvējām turnīrs būs beidzies.

Kāda Latvijas basketboliste iepriekšējo reiz Pasaules kausā spēlējusi 1983.gadā, kad ar PSRS izlasi zeltu guva Uļjana Semjonova. Gan Semjonova, gan Skaidrīte Smildziņa karjeras laikā kļuva par trīskārtējām pasaules čempionēm, kamēr pa vienam zeltam izcīnīja Silvija Krodere un Helēna Hehta, bet reizi pie sudraba tika Dzidra Karamiševa.

Latvijas dāmu izlase ceļazīmei uz Pasaules kausu tuvu bija vēl divas reizes, taču tad pie kārotās iespējas netika.

Iepriekšējās divās Pasaules kausa izcīņās triumfēja ASV.

Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes Pasaules kausa izcīņai:

Elīna Dikeulaka (Vroclavas "Šlenza", Polija), Ilze Jākobsone, Laura Ikstena (abas - "Liepājas papīrs"/LSSS), Ieva Pulvere, Baiba Eglīte, Kate Krēsliņa, Gunta Baško, Dita Rozenberga, Aija Brumermane, Kristīne Vītola (visas - "TTT Rīga"), Sabīne Dukāte (Saskačevanas Universitāte, Kanāda), Kitija Laksa (Dienvidfloridas Universitāte, NCAA), Digna Strautmane (Sirakjūsas Universitāte, NCAA), Paula Strautmane (Kvinnipakas Universitāte, NCAA), Aija Putniņa (Salamankas "Perfumerias Avenida", Spānija), Anete Šteinberga (Venēcijas "Umana Reyer", Itālija), Zenta Meļņika (San Martino di Lupari "Lupe Basket", Itālija).