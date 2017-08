Latvijas U-16 meiteņu basketbola izlase sestdien Francijā piekāpās Itālijas vienaudzēm cīņā par bronzu Eiropas čempionātā (EČ) kadetēm.

Mazrezultatīvā mačā Latvijas izlase ar rezultātu 42:48 (6:11, 14:10, 9:13, 13:14) piekāpās Itālijai, pēdējās sešās dueļa minūtēs gūstot tikai vienu punktu.

Latvijas izlases rindās 13 punktus sameta Jete Nulle, bet ar 11 punktiem un deviņām bumbām zem groziem izcēlās Paula Kļeščova. Vēl viena no Latvijas līderēm Laura Meldere savāca 16 bumbas zem groziem, bet realizēja vien trīs no 14 metieniem no spēles, tiekot pie deviņiem punktiem.

Sestdienas mača pirmajā spēles nogrieznī Latvijai precīzs bija tikai viens no 11 metieniem no spēles, komandai esot iedzinējos ar 6:11, bet otrās ceturtdaļas vidū Nulles un Ketijas Vihmanes tālmetieni ļāva Latvijai panākt 18:16 un pirmoreiz izvirzīties vadībā.

Tomēr pēdējos piecus punktus pirmajā puslaikā guva Itālija un latvietes atkal bija zaudētājos ar 20:21.

Trešās ceturtdaļas vidū Latvija bija priekšā ar 25:24, tomēr nākamos četrus punktus iemeta mājinieces un desmit minūtes pirms pamatlaika beigām latvietes atkal bija iedzinējos ar 29:34.

Ceturtā perioda sākumā Latvija nonāca iedzinējos pat ar astoņiem punktiem, tomēr uz to tika atbildēts ar diviem precīziem metieniem pēc kārtas, bet ceturtajā minūtē tāls Nulles trejacis jau izvirzīja komandu priekšā ar 41:40. Tomēr šis arī izrādījās pēdējais precīzais Latvijas metiens no spēles - klusuma brīdi ar soda metienu tika pārtraukts vien 37 sekundes pirms pamatlaika beigām un kadetēm nācās samierināties ar neveiksmi.

Latvijas U-16 izlase pirmoreiz iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā, savukārt Itālija šajā vecuma grupā sesto reizi pēdējos septiņos čempionātos sasniedza četrinieku. Turnīra gaitā latvietes piekāpās vien trim medaļniecēm un nākamgad spēlēs Pasaules kausā U-17 vecuma grupā.

Vēlāk sestdien titula maču aizvadīs Ungārija, kas pusfinālā pieveica Latviju, un Francija, kas uzvarēja Itālijas basketbolistes.

Latvijas U-16 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Jete Nulle, Flēra Vīnerte (abas - "Rīga"/"Rīdzene"), Laura Meldere, Evelīna Fricsone, Anita Miķelsone (visas - "Rīga"/TTP), Ketija Vihmane (Rīgas 3.BJSS), Līna Loceniece, Paula Kļeščova (abas - "Liepāja"), Vika Altrofa ("Kolibri"/Rīgas 47.vsk.), Raivita Koreņika ("Saldus"), Laura Baltace ("Daugavpils"), Paula Mauriņa ("Rīga"/"Jugla").