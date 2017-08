Latvijas U-16 puišu basketbola trešdien Melnkalnē Eiropas čempionāta ceturtdaļfināla cīņā otrajā puslaikā nenosargāja 12 punktu pārsvaru un ar rezultātu 69:71 (25:16, 12:18, 15:20, 17:17) zaudēja Horvātijas vienaudžiem.

Līdz ar to latvieši čempionātu turpinās par piekto vietu, piektdien mazajā pusfinālā spēkojoties ar Turcijas un Francijas ceturtdaļfināla zaudētāju.

Latvijas izlases rindās rezultatīvākais bija Ojārs Bērziņš, kuram 14 punkti, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. Ar 13 punktiem atzīmējās Roberts Bērziņš, 12 punkti un piecas bumbas zem groziem Jēkabam Bekam, bet 11 punkti un sešas atlēkušās bumbas Kristapam Ķilpam.

Tikmēr pretiniekiem ar 22 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Matejs Rudans.

Latvijas puiši maču iesāka ar izrāvienu 9:0, neļaujot pretiniekiem vairāk kā četras minūtes gūt punktus. Ceturtdaļas beigās latviešu pārsvars pārsniedza desmit punktus, taču horvāti vienu grozu atguva, un Latvijas basketbolisti pirmo ceturksni uzvarēja ar rezultātu 25:16.

Otrajā ceturtdaļā pretinieki pamazām deldēja latviešu pārsvaru, kas pirms došanās pārtraukumā bija tikai trīs punkti (37:34). Otrā puslaika pirmajās divās minūtēs Jēkabs Beks un Kristofers Strautmanis panāca 42:34, vēl pēc pusotras minūtes Ojārs Bērziņš atjaunoja desmit punktu handikapu, bet Rodijs Mačoha ceturtdaļas vidū panāca jau plus 12 (49:37).

Tiesa, tam sekoja pretinieku izrāviens 17:3, kā rezultāta Latvijas kadeti nonāca iedzinējos ar 52:54. Turpinājumā līdz ceturtās ceturtdaļas vidum jau horvāti bija iekrājuši desmit punktu pārsvaru (67:57). Latvieši centās atspēlēties, un pamatlaika pēdējās minūtes sākumā O.Bērziņš ar precīzu metienu panāca vairs tikai četru punktu deficītu (66:70).

Pēdējā minūtē Latvijas basketbolisti ar nolūku samazināt rezultāta starpību pārkāpa noteikumus. 13 sekundes pirms finālsvilpes pretinieku basketbolistam izdevās realizēt tikai vienu no diviem sodiņiem, bet otrā laukuma galā ar precīzu tālmetienu atbildēja O.Bērziņš. Arī nākamajā horvātu uzbrukumā tika pārkāpti noteikumi, un divas sekundes pirms finālsvilpes pretiniekiem neizturēja nervi, kā dēļ tika aizmesti garām divi soda metieni. Tiesa, pēc pretinieku otrā neiemestā soda metiena latviešiem neizdevās droši noturēt bumbu savā rīcībā, līdz ar to pēdējās sekundes tālmetiens no otra laukuma gala nesekoja, Latvijai zaudējot ar 69:71.

Pirmajā mačā Latvija ar 70:91 piekāpās vienai no kontinenta spēcīgākajā komandām Spānijai, sestdien ar rezultātu 58:48 droši pārspēja Zviedrijas vienaudžus, bet apakšgrupu turnīra noslēdzošajā mačā ar 80:66 uzvarēja turnīra saimnieci Melnkalni.

Savukārt otrdien astotdaļfinālā spraigā cīņā ar 84:82 pagarinājumā pieveica Krievijas izlasi.

Tikmēr Horvātija apakšgrupu turnīrā pamanījās ciest zaudējumus visās trijās spēlēs - 64:67 pret Izraēlu, 42:63 pret Lietuvu un 52:102 pret Serbiju, bet astotdaļfinālā ar 76:65 uzvarēja Slovēniju.

Horvātija šī vecuma Eiropas čempionātā izcīnījusi trīs medaļas un visas ir zelta - 1995., 2010. un 2011.gadā, bet pērn izdevās aizkļūt līdz pusfinālam, taču nācās samierināties ar ceturto vietu.

Latvijas U-16 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Kristaps Ķilps (Ventspils "Spars"), Ojārs Bērziņš, Daniels Gersons (abi - Valmiera), Roberts Bērziņš, Emīls Krūmiņš (abi - "Rīga"/DSN), Kristofers Strautmanis (Saldus), Jēkabs Beks (Bambergas "Brose", Vācija), Everts Ramza, Artūrs Niedra (abi - BJBS "Rīga"), Valters Vuciņš, Rodijs Mačoha (abi - Liepāja), Nikolajs Atanasovs ("Rīga"/"Rīdzene").