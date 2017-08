Latvijas U-18 izlases basketbolistes Ungārijā notiekošā Eiropas junioru čempionāta spēlē par 13. vietu svētdien ar 81:72 (18:20, 19:16, 29:14, 15:22) pārspēja Lietuvas vienaudzes, saglabājot vietu augstākajā divīzijā.

Izšķirošajā cīņā par vietu labāko komandu sabiedrībā Latvijas izlasē teicamu spēli aizvadīja vienības līdere Janeta Rozentāle, kura tika pie "double-double", jo sameta 20 punktus un izcīnīja 18 atlēkušās bumbas. Aleksa Gulbe komandas rezultātam pievienoja 16, bet Luīze Šepte 12 punktus.

Izšķirošajā mačā Latvijas basketbolistes pārspēja pretinieces cīņā pie groziem (45-39), retāk kļūdījās (15-24), efektīvāk uzbruka no tuvās un pustālās distances (divpunktnieki 25/59 pret 17/37) un precīzi meta sodus (19/22 – 20/25).

Lietuvas izlasē ar 15 punktiem izcēlās Kristīna Masionīte.

"Kā trenerim man šī bija grūtākā spēle mūžā. Spriedze, atbildība – nevienam nenovēlu tādā piedalīties. Tieši tāpēc esmu lepns par komandu, par meitenēm, kuras izturēja lielo spiedienu un godam tika laukā no sarežģītās situācijas," Latvijas Basketbola savienības (LBS) mājas lapā citēts Latvijas U-18 meiteņu izlases galvenais treneris Ainārs Čukste. "Grūtākās minūtes šodien bija otrajā ceturtdaļā. Lietuvietes prasmīgi izmantoja zonu 2-1-2 un mūsu uzbrukums uz brīdi apstājās. Soda laukums bija noslēgts. It kā visu laiku bija nelielas iespējas metieniem no distances, bet pietika sekundes daļu pavilcināties un lietuvietes uzreiz bija klāt. Puslaiks varēja beigties ar mīnusiem, un labi, kā galotnē roka nenotrīcēja Sindijai Smirnovai."

Pēc puslaika Latvijas basketbolistes bija vadībā ar 37:36, bet aizvadīja pārliecinošu trešo ceturtdaļu, pirms pēdējā spēles cēliena panākot 66:50 savā labā, beigās pārsvaru nosargājot.

"Pārtraukumā uzzīmēju jaunu sadarbību pret šādu aizsardzības variantu, Pirmajos uzbrukumos tas nostrādāja, lietuvietes uzreiz bija spiestas pārkārtoties un mums ar zonas presinga palīdzību izdevās panākt pārsvaru. Labi, ka izdevās iekrāt lielus plusus, jo lietuvietes, protams, cīnījās līdz galam un vēl krietni samazināja rezultāta starpību. Labs, kas labi beidzās," piebilst treneris.

Latvijas izlase saglabāja vietu spēcīgāko komandu saimē, bet lietuvietēm nākamgad būs jāsacenšas B divīzijā. Latvijas U-18 basketbolistes līdz ar to nekļuva par otro Latvijas izlasi, kas šovasar izkritusi no kontinenta meistarsacīkšu spēcīgākās divīzijas, ko iepriekš paveica U-20 vecuma puišu izlase.

Četrām Latvijas izlases dalībniecēm - Kļaviņai, Lipei, Šeptei un Gulbei - šis bija jau ceturtais Eiropas čempionāts, kamēr četras meitenes šāda turnīra gaisotni izbaudīja pirmo reizi.

Latvijas U-18 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Marianna Kļaviņa, Māra Mote, Luīze Šepte, Janeta Rozentāle, Nikola Ozola (visas - "TTT-Rīga Juniores"), Sabīne Lipe, Emīlija Krista Grava, Anna Mickāne (visas - "Vega 1"/"Liepāja"), Sindija Smirnova ("Jelgava"), Baiba Čevere (Rīgas 3.BJSS), Liza Čumika ("Daugavpils"), Aleksa Gulbe (Venēcijas "Umana Reyer", Itālija);