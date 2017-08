Latvijas U-18 izlases basketbolistes Ungārijā notiekošā Eiropas junioru čempionāta pusfinālā par 13.-16. vietu sestdien ar rezultātu 67:63 (11:13, 15:11, 18:12, 23:27) pieveica ar Turcijas vienaudzes, sperot pirmo no diviem nepieciešamajiem soļiem, lai saglabātu vietu augstākajā divīzijā.

Lielākā daļa mača ritēja līdzīgi, bet latvietes pretinieču pretestību salauza ceturtās ceturtdaļas vidū, kad guva deviņus punktus pēc kārtas un panāca 59:46 - Māras Motes tālmetienam sekoja Luīzes Šeptes divu punkti ar sodu ātrajā uzbrukumā, kā arī Latvijas izlases līderes Janetas Rozentāles trejacis. Turcijas izmisīga aizsardzība ļāva vēl pietuvoties Latvijai, tomēr uzvaru apdraudēt viņām vairs neizdevās.

Rezultatīvākā Latvijai ar 17 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Marianna Kļaviņa, kamēr 14 punktus sameta Aleksa Gulbe.

No spēcīgāko komandu saimes izkritīs trīs vājākās komandas, kas nozīmē, ka Latvijai bija obligāti jāgūst uzvara šajā mačā, kā arī svētdien gaidāmajā spēlē par 13. vietu jāpārspēj Grieķijas un Lietuvas pāra spēcīgākā vienība.

Latvijas U-18 basketbolistes cenšas nekļūt par otro Latvijas izlasi, kas šovasar izkritusi no kontinenta meistarsacīkšu spēcīgākās divīzijas, jo iepriekš to paveica U-20 vecuma puiši.

"Izdzīvošanas spēlēs psiholoģiskie faktori gūst virsroku pār "pliko" meistarību," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē U-18 izlases galveno treneri Aināru Čuksti. "Šodien prieks par uzvaru, par to, ka kopumā nospēlējām stabilāk un precīzāk nekā pretinieces. Uzvarējām cīņā pie groziem (49-40), mazāk kļūdījāmies (12-15). Svarīgos brīžos iniciatīvu produktīvi uzņēmās Marianna Kļaviņa. Tomēr visai komandai netrūka arī traku lēmumu un muļķīgu kļūdu, kuras var izskaidrot tikai ar paaugstinātu stresu."

"Rīt neies vieglāk, lai kura komanda arī nāktu pretī. Vispār šis čempionāts uzrāda spēku līdzsvaru - lietuvietes no pirmā astoņnieka šķīra tikai divi punkti, mūsu komandai pietrūka sešu punktu, bet vismaz vienai no mums nāksies šķirties no A divīzijas. Skaidrs, ka rīt būs jāliek lietā pēdējās spēka rezerves," piebilda treneris.

Kā ziņojām, turnīra pirmajā mačā latvietes ar 71:62 pārspēja Grieķijas vienaudzes, tad ar 53:85 kapitulēja vietējai Ungārijas izlasei, bet pirmdien ar 61:55 pieveica Turciju. Latvijas U-18 basketbolistes ar divām uzvarām trīs spēlēs ieņēma otro vietu apakšgrupā, bet astotdaļfinālā ar 60:66 zaudēja serbietēm. Turpinājumā latvietes ar 57:82 zaudēja Itālijai, līdz ar to viņām jāpiedalās cīņā par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā.

Tikmēr turcietes apakšgrupā bez zaudējuma latvietēm piekāpās arī ungārietēm (55:67) un grieķietēm (57:62). Astotdaļfinālā Turcijas basketbolistes ar 46:72 atzina Spānijas pārākumu, bet nākamajā mačā ar 44:84 kapitulēja Krievijai.

Latvietes un turcietes aizpērn šajā vecuma grupā spēkojās B divīzijā, izcīnot otro un trešo vietu, kas deva ceļazīmes uz augstāko divīziju. Pērn, spēlējot Eiropas spēcīgāko komandu pulkā, Latvija sasniedza pusfinālu un turnīru noslēdza ceturtajā vietā, taču ieguva ceļazīmi uz šī gada U-19 Pasaules kausu, bet Turcija ieņēma astoto vietu.

Latvijas U-18 izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Marianna Kļaviņa, Māra Mote, Luīze Šepte, Janeta Rozentāle, Nikola Ozola (visas - "TTT-Rīga Juniores"), Sabīne Lipe, Emīlija Krista Grava, Anna Mickāne (visas - "Vega 1"/"Liepāja"), Sindija Smirnova ("Jelgava"), Baiba Čevere (Rīgas 3.BJSS), Liza Čumika ("Daugavpils"), Aleksa Gulbe (Venēcijas "Umana Reyer", Itālija);