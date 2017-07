Latvijas U-18 puišu basketbola izlase svētdien Slovākijā Eiropas čempionāta (EČ) otrajā mačā piedzīvoja pamatīgu sagrāvi pret spēcīgo Francijas valstsvienību, kas pērn šajā vecumā kļuva par kontinenta čempioni.

Uvja Helmaņa vadītā komanda cieta neveiksmi ar rezultātu 49:93 (13:24, 9:21, 9:25, 18:23), piedzīvojot pirmo zaudējumu turnīrā.

Latvijas U-18 izlasē ar desmit punktiem izcēlās Anrijs Miška, kurš izcīnīja arī septiņas atlēkušās bumbas zem groziem, kamēr deviņus punktus iemeta Kristaps Vītoliņš, bet sešus Niklāvs Višņēvičs.

Tikmēr Francijas izlasē ar 14 punktiem rezultatīvākais bija Babakars Niasē, bet 12 punktus sameta Sofjēns Brikē.

Latvijas basketbolisti šajā mačā ne reizi nebija vadībā, taču pēc pirmajām piecām minūtēm zaudēja vien ar 11:12. Pēc tam francūži veica 11 punktu izrāvienu, turpinājumā kontrolējot mača gaitu.

Pēc puslaika Latvijas jaunieši zaudēja jau ar 22:45, bet pirms pēdējās ceturtdaļas pretinieku pārsvars sasniedza gandrīz 40 punktu pārsvaru (31:70), līdz ar to spēles beigas bija tīra formalitāte, Francijai tiekot pie pirmās uzvaras turnīrā.

Francija pērn tika kronēta par šī vecuma Eiropas čempioni, bet kopumā tā kontinenta meistarsacīkstēs izcīnījusi četras zelta, trīs sudraba un vienu bronzas godalgu.

Jau ziņots ka Latvijas izlase šī turnīra pirmajā spēlē sestdien ar 78:61 apspēlēja Slovākiju, kamēr Francija ar 65:66 negaidīti piekāpās Bosnijai un Hercegovinai.

Tieši pret bosniešiem Latvija otrdien aizvadīs noslēdzošo apakšgrupu turnīra spēli.

Trešdien astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no C grupas vienībām - Lietuvu, Grieķiju, Slovēniju vai Somiju. Uzvarētāji turpinās cīņu par 1.-8., bet zaudētāji - par 9.-16.vietu. Neatkarīgi no izcīnītās vietas Latvijas komanda nezaudēs vietu augstākajā divīzijā, jo nākamgad varēs spēlēt ar čempionāta rīkotāju tiesībām.

Pirms diviem gadiem U-16 čempionātā piedalījās tikai seši pašreizējā sastāva Latvijas U-18 izlases dalībnieki. Viņu vidū ir arī spēka uzbrucējs Anrijs Miška un centra spēlētājs Armands Berķis, kuri U-16 čempionātā spēlēja arī pērn. Savukārt Edgars Kaufmanis un Dāvids Atelbauers piedalījās pērnā gada Eiropas U-18 čempionātā, taču laukumā pavadīja maz laika.

Miška basketbola zinības apguvis Spānijā Madrides "Real" un Fuenlavradas "Montakit" klubos, kamēr Kaufmanis izcēlies Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas (LJBL) spēlēs. Savukārt Francis Lācis pērn piedalījās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) un Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) rīkotajā nometnē "Basketbols bez robežām".

Galvenajam trenerim Uvim Helmanim šī ir pirmā pieredze Latvijas jaunatnes izlasēs, bet viņa palīgs Raimonds Feldmanis vairākkārt piedalījies jaunatnes čempionātos asistenta statusā, bet pērn bija U-18 izlases stūrmanis. Feldmanis jūlijā strādāja NBA Vasaras līgā Ņūorleānas "Pelicans" treneru kolektīvā.

Vasarā aizvadītajās pārbaudes spēlēs U-18 basketbolisti astoņas mačos reizi cīnījās neizšķirti un cieta septiņus zaudējumus.

Šajā vecuma grupā Latvijas U-18 basketbolisti 2007. un 2010.gadā izcīnīja bronzas medaļas. Pēdējos gados gan ir neliels kritums, jo 2014.gadā tika izcīnīta astotā vieta, aizpērn desmitā, bet pērn - 13.vieta.

1999./2000.gadā dzimušie puiši U-16 Eiropas čempionātā ieņēma 11.vietu, turklāt ļoti lielu lomu spēlēja gadu jaunākie 2000.gadā dzimušie spēlētāji.

Latvijas U-18 puišu basketbola izlases sastāvs dalībai Eiropas čempionātā:

Dāvids Atelbauers ("Ogre"/"Kumho Tyre"), Niks Salenieks ("Rīga"/DSN), Edgars Kaufmanis, Rainers Hermanovskis, Māris Ramanis, Dāvids Vīksne (visi - "Valmiera"/ORDO-2), Gustavs Kārlis Kampuss, Kristaps Vītoliņš (abi - "Rīga"/"Rīdzene"), Niks Niklāvs Višņēvičs ("Latvijas Univeristāte"/"Rīga"), Francis Gustavs Lācis, Armands Berķis (abi - "VEF Skola"), Anrijs Miška (Fuenlavradas "Montakit", Spānija).