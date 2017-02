Latvijas U-19 meiteņu basketbola izlase šovasar Itālijā gaidāmajā pasaules čempionātā spēlēs vienā apakšgrupā ar Franciju, Kanādu un Dienvidkoreju, noskaidrots trešdien notikušajā izlozē.

Turnīrs no 22. līdz 30. jūlijam notiks Itālijas pilsētās Udīnē un netālu esošajā Čividālē del Friui. Sacensībās piedalīsies 16 izlases - mājiniece Itālija, četras Amerikas zonas izlases, no kurām viena vēl nav paziņota, piecas no Eiropas zonas, divas no Āfrikas, trīs no Āzijas, kā arī Okeānijas zonas čempione Fidži.

A grupā tika izlozētas Itālija, ASV, Ķīna un Mali, B grupā iekļuva Spānija, Krievija, Puertoriko un Ēģipte, C grupā būs Latvija, Francija, Kanāda un Dienvidkoreja, bet D grupā - Ungārija, Austrālija, Japāna un Amerikas zonas pagaidām vēl nezināmā izlase.

No Amerikas zonas sacensībām sākotnēji kvalificējās arī Brazīlija, tomēr Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) pērn novembrī par dažādiem pārkāpumiem piesprieda diskvalifikāciju Brazīlijas Basketbola federācijai (CBB), līdz ar to šīs valsts izlase nevarēs startēt turnīrā.

Latvijas izlases galvenais treneris būs Ainārs Čukste, kurš ar 1998.19/99. gadā dzimušo meiteņu izlasi strādājis jau kopš kadetu vecuma, sasniedzot piekto vietu Eiropas U-16 čempionātā 2014. gadā un ceturto vietu U-18 meistarsacīkstēs pērn.

Šogad Čukste trenēs arī Latvijas U-18 izlasi, kas no 5. līdz 13. augustam sacentīsies Eiropas čempionātā Ungārijā. Paredzams, ka liela daļa meiteņu piedalīsies abos turnīros, turklāt sezonas daļā lielākā daļa no tām spēlē Čukstes vadītajā komandā "TTT Juniores".

Pērn Latvijas U-17 basketbolistes, otro reizi startējot pasaules čempionātā, izcīnīja 10. vietu.