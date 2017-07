Latvijas U-20 basketbola izlase, kurai dažādu iemeslu dēļ nevar palīdzēt virkne potenciālo līderu, sestdien Grieķijā pirmajā Eiropas čempionāta mačā ar 54:90 (16:23, 16:22, 9:30, 13:15) kapitulēja Izraēlas vienaudžiem.

Latvijas komandas rindās 11 punktus iemeta Roberts Blumbergs, kamēr deviņus pievienoja Eduards Hāzners.

Lai arī vēl pirmajās piecās spēles minūtēs laukumā bija vērojama līdzvērtīga cīņa, pirmās ceturtdaļas beigās kontrole pārgāja Izraēlas komandas rokās, un otrā ceturkšņa sākumā rezultāta starpība pirmo reizi sasniedza desmit punktus. Tomēr Latvijas basketbolisti vēl turējās cienījamā attālumā, pirmo puslaiku noslēdzot ar 13 punktu deficītu (32:45).

Otrajā puslaikā Latvijas basketbolisti gan pilnībā salūza, jo kopumā 20 minūšu laikā guva tikai 22 punktus, kamēr Izraēla atbildēja ar 45. Jau trešā ceturkšņa beigās starpība bija pārsniegusi 30 punktus, bet noslēdzošajā ceturtdaļā cīņas liktenis bija izšķirts.

Čempionāta turpinājumā Latvijas basketbolisti C apakšgrupā svētdien spēlēs pret Ukrainu, bet pirmdien tiksies ar Lietuvu. Turpinājumā trešdien astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no D grupas vienībām - Spāniju, Serbiju, Itāliju, Slovēniju. Astotdaļfinālu uzvarētāji turpinās cīņu par medaļām, bet zaudētāji cīņā par 9.-16.vietu spēlēs par vietas saglabāšanu A divīzijā, no kuras izkritīs trīs vājākās komandas.

Arņa Vecvagara trenētā komanda uz čempionātu devās tālu no optimālā sastāva, jo, kā pirms turnīra atzina treneris, dažādu iemeslu dēļ komandai nevar palīdzēt deviņi spēlētāji.

Savainojumu dēļ nevar spēlēt Kārlis Siliņš, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks, Kārlis Garoza un Niks Jansons. Mācību dēļ nespēlēs Zigmārs Raimo, kluba iebildumu dēļ ierindā nav Džeiks Krūmiņš un talantīgais Rodions Kurucs, kurš nolēma gaidāmajai sezonai, kurā viņam paredz vietu Spānijas granda Barselonas "Lassa" rindās, trenēties individuāli, bet nezināmu iemeslu dēļ uz treniņiem neieradās Roberts Dembskis.

Neilgi pirms turnīra sāpīgākais zaudējums bija Strautiņa gūtā trauma, potītes savainojumā Itālijas kluba Redžio di Emīlijas "Grissin Bon" basketbolistam iedzīvojoties iepriekšējā nedēļā pārbaudes turnīrā Turcijā.

Latvijas izlases kandidātu sarakstā sākotnēji bija 24 spēlētāji, tomēr dažādu iemeslu dēļ tas bija sarucis līdz 14 basketbolistiem, kamēr uz Stambulu devušies 12 no viņiem, piedevām Verners Kohs savainojuma dēļ, iespējams, nevarēs darboties ar pilnu jaudu.

Lielākā Eiropas čempionātu pieredze ir saspēles vadītājam Renāram Birkānam, kuram šīs ir jau piektās Vecā kontinenta meistarsacīkstes, bet ceturto reizi šāda turnīra gaisotni izbauda Verners Kohs, Roberts Blumbergs un Mārcis Saulītis, kamēr Kristaps Feikners, Kristians Vīksne, Arvīds Dambenieks un Rihards Bērziņš Eiropas čempionātos debitē. Pieci spēlētāji - Birkāns, Kohs, Saulītis, Dāvis Gūtmanis un Eduards Hāzners - jau pērn spēlēja Eiropas U-20 čempionātā.

Gatavoties turnīram Latvijas izlase sāka jūnija vidū, aizvadot piecas spēles pārbaudes turnīrā Turcijā, tiekoties ar Lietuvas (65:99), Turcijas (68:97), Krievijas (56:65), Melnkalnes (59:74) un Serbijas (61:88) komandām. Visos mačos tika piedzīvoti zaudējumi, izgaismojoties nopietnām problēmām "garajā galā".

Latvijas U-20 basketbola izlase jau divus Eiropas čempionātus pēc kārtas Vecvagara vadībā tikusi ceturtdaļfinālā, pērn gūstot sesto vietu, bet vasaru iepriekš izcīnot piekto pozīciju. Savukārt lielākais panākums tika gūts 2013.gadā, kad komanda izcīnīja sudraba medaļas.

Tikmēr Izraēlas U-20 izlase divas reizes ir bijusi Eiropas vicečempionu godā, taču pēdējo reizi tālajā 2004.gadā, kamēr pērn tā palika 12.pozīcijā.

Vecvagars pēc Eiropas U-20 čempionāta tiek gaidīts Latvijas nacionālajā izlasē, kur viņš būs viens no galvenā trenera Ainara Bagatska palīgiem Eiropas čempionātā.

Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Renārs Birkāns ("Latvijas Universitāte"), Kristaps Feikners, Nikolajs Zotovs (abi - "VEF Skola"), Kristians Vīksne, Dāvis Gūtmanis, Mārcis Saulītis (visi - "Jūrmala"/"Fēnikss"), Eduards Hāzners ("VEF Rīga"), Arvīds Dambenieks (BJBS "Rīga"), Verners Kohs, Roberts Blumbergs (abi - Prāgas "GBA Sparta" (GBA), Čehija), Arnolds Krauklis ("Lee Academy", NCAA), Rihards Bērziņš ("Liepāja"/"Triobet").