Lietuvas komandas Viļņas " Lietuvos Rytas " prezidenta Gedvīda Vainauska rasistiskie izteikumi radījuši sašutumu arī ASV, kur šo lietu iztirzāja televīzijas kanāla ESPN raidījumā "First Take".

Runājot par aizvadīto sezonu, ceturtdien Vainausks izteicās, ka komandā nedrīkstētu būt vairāk par diviem melnādainajiem spēlētājiem, jo citādi sākoties problēmas: "Vienmēr esam uzskatījis, ka komandā nevar būt vairāk kā divi melnie spēlētāji. Trenerim Tomam Pačēsam patīk spēlēt ar melnajiem spēlētājiem - lai viņus kontrolētu, mācītu viņus privāti. Tā mums radās jau četri spēlētāji ar melnu ādas krāsu. Pēkšņi viņi sapulcējās, lai izveidotu.... kā to nosaukt... kaut ko līdzīgu bandai. Tā nedrīkst būt. Ne vairāk kā divi melnie spēlētāji. Man ir 23 gadu pieredze biznesā. Komandās nedrīkst turēt vairāk par diviem melnajiem. Tāpēc, ka tad sākas sliktas lietas."

Raidījums "First Take" ir viens no populārākajiem sporta diskusiju raidījumiem ASV, kur žurnālisti Stīvens A. Smits un Makss Kellermans izsaka savu skatījumu uz notikumiem dažādos sporta veidos.

Vainauska izteikumi bijuši tik skandalozi, ka tos apsprieda arī Smits un Kellermans.

"Acīmredzami, tie bija ļoti rasistiski komentāri, taču diemžēl tie nebija pārsteidzoši. Ir cilvēki, kuri šādi jūtas pret melnādainajiem cilvēkiem, un tas nav tikai ASV," teica Smits. Viņš uzslavēja Ziemeļamerikas lielākās sporta zvaigznes, kuras nekautrējas runāt par šo problēmu un vērst cilvēku uzmanību uz rasisma problēmām ASV.

Savukārt Kellerams savos izteikumos bija daudz asāks, nosaucot Vainausku par idiotu, plānprātiņu un stulbeni.