Veicot kluba vadības restrukturizāciju, "Lakers" īpašniece Džinija Basa amata ir atbrīvots par šo jomu līdz šim atbildējušo Džims Bass, kā arī ilggadējo kluba ģenerālnenedžeri Mičemu Kupčaku un kluba sabiedrisko attiecību izpilddirektoru Džonu Bleku. 57 gadus vecais Džonsons būs tiešā kluba īpašnieces pakļautībā, un viņa cerot, ka bijušajai basketbola zvaigznei izdosies "pacelt klubu kādreizējos augstumos", teikts izplatītajā preses relīzē.

OFFICIAL: @MagicJohnson named President of Basketball Operations in front office restructuring. https://t.co/Zyz3HMbosr 1/2 pic.twitter.com/b8HezpW3Uc