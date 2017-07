Pēdējoreiz laukumā Bošs izgāja 2016. gada februārī, pēc tam viņam tika diagnosticētas problēmas ar asins recēšanu un basketbolists bija spiests izlaist visu atlikušo sezonu, kā arī 2016./2017. gada sezonu.

"Kriss mainīja savu dzīvi un basketbola karjeru, kad pievienojās "Heat"," saka kluba prezidents Pets Railijs. "Arī mūsu dzīvi viņš mainīja uz labāku. Mēs vienmēr būsim viņam pateicību parādā par to, ko Kriss paveica mūsu komandā, četrreiz aizvedot to līdz NBA finālam un diviem čempionu tituliem. Viņš neapšaubāmi ir viens no dižākajiem spēlētājiem mūsu kluba vēsturē."

"Nevaru vien sagaidīt brīdi, kad mēs pacelsim kreklu ar viņa pirmo spēlētāja numuru pie arēnas griestiem," piebilda kluba prezidents. "Šobrīd mēs esam nedaudz aizkustināti, taču vēlam Krisam, Adrianai un viņu ģimenei visu to labāko. Viņi vienmēr paliks Maiami "Heat" ģimenē."

Kopā ar Maiami "Heat" Bošs divreiz kļuvis par NBA čempionu, 2008. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs viņš kļuva par olimpisko čempionu ASV izlases sastāvā.

NBA Kriss Bošs aizvadīja 13 sezonas, no kurām septiņas nospēlēja Toronto "Raptors", bet sešas - Maiami "Heat".