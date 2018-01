"Jeņisej" viesos ar rezultātu 73:81 (10:18, 27:17, 19:23, 17:23) atzina Lietuvas kluba Utenas "Juventus", pārākumu, turnīrā ciešot septīto zaudējumu pēc kārtas.

Meiers spēlēja 23 minūtes un četras sekundes, trāpot piecus no desmit divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, no tām piecas uzbrukumā, izdarīja divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja trīs piezīmes. Latvijas basketbolists nopelnīja 20 efektivitātes punktus, kas bija labākais rādītājs komandā.

"Jeņisej" rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Entonijs Hiliards, kamēr uzvarētājiem 18 punktus sameta Entonijs Airelends.

Pēc puslaika Krasnojarskas komanda bija vadībā ar 37:35, taču spēles otrajā daļā labāki bija mājinieki, pārtraucot piecu zaudējumu sēriju turnīrā.

Meiers sezonu iesāka Kazaņas "Unics" vienībā, tur nespējot nostiprināties sastāvā. "Jeņisej" rindās viņš debitēja decembrī, kopš tā laika darbojoties ļoti rezultatīvi, jo iepriekšējos divos Čempionu līgas mačos guva attiecīgi 17 un 18 punktus, kā arī rezultatīvs bija VTB Vienotās līgas spēlēs.

"Jeņisej" ar diviem panākumiem 11 mačos ir Čempionu līgas A apakšgrupas pēdējā pozīcijā astoņu vienību vidū, kamēr "Juventus" tagad ar trim uzvarām ir sestajā vietā.