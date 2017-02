Jau vēstīts, ka izslēgšanas turnīra pirmajā mačā otrdien "Ventspils" basketbolisti savā laukumā līdzīgā cīņā ar rezultātu 74:67 (16:17, 14:16, 19:17, 25:17) pieveica Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer", izšķirošo pārsvaru iegūstot noslēdzošajās minūtēs.

"Prieks par uzvaru, bet jāatceras, ka rezultāts sastāvēs no divām spēlēm. Mums ir neliels handikaps, bet viss izšķirsies Itālijā," pēcspēles preses konferencē pauda Muižnieks. "Nevarētu teikt, ka esmu apmierināts ar visu, jo bija problēmas aizsardzībā tikt galā ar viņu agresīvo spiedienu uz groza apakšu, tomēr ceturtajā ceturtdaļā vairāk vai mazāk to apturējām un līdz ar to arī parādījās labāks uzbrukums. Trīs ceturtdaļas lauzāmies zem groza un spēle nebija īpaši skatāmas, bet spēlētāji izturēja līdz galam un sagaidīja brīdi, kad varējām lauzt spēli, uzvarot pelnīti."

"Protams, gribējām mājās spēlēt mazliet ātrāk, bet viņi mūs ar zonas aizsardzību nedaudz apturēja. Labi, ka uzvarējām cīņu zem groziem, tomēr pārāk viegli ļāvām pretiniekiem gūt vieglos punktus, īpaši no groza apakšas," piebilda Latvijas komandas galvenais treneris.

Dueļa uzvarētājs tiks noskaidrots divu spēļu summā. Atbildes spēle norisināsies 22. februārī.

"Esam priecīgi par septiņu punktu handikapu, bet mūsdienu basketbolā pat daudz lielāks pārsvars negarantētu vieglu dzīvi. Nav jākoncentrējas uz šiem punktiem, bet gan uz savu sniegumu un uzvaru arī Itālijā," piebilda Muižnieks.

"Spēli sākām lēni, bet tas bija uztraukuma dēļ, jo visi apzinājās cik šī ir nozīmīga cīņa. Otrajā puslaikā nedaudz nomierinājāmies, sākām labāk kustināt bumbu un lielisku darbu izdarīja garie spēlētāji, kuri mums palīdzēja uzvarēt," teica ventspilnieku šī mača rezultatīvākais spēlētājs Villijs Dīns. "Ja spēlējam kā komanda, mūs ir ļoti grūti pieveikt."

Dīns guva pēdējos septiņus no deviņiem savas komandas punktiem un palīdzēja veikt izšķirošo izrāvienu, bet kopā viņš izcēlās ar 16 punktiem.

"Visu cieņu Ventspils komandai, kas beigās bija pelnījusi uzvaru. Tomēr šī ir tikai sērijas pirmā puse," teica Venēcijas komandas galvenais treneris Valters de Raffaēle. "Esmu nedaudz vīlies, jo 38 minūtes lieliskā stilā bijām priekšā, kaut vairāki spēlētāji mums nevarēja palīdzēt, bet beigās pieļāvām 2-3 kļūdas, kas liedza uzvarēt spēli."

"Lielāko daļu mača aizvadījām labi, tomēr beigās viņi realizēja mūsu kļūdas. Tomēr šī ir tikai spēles pirmā puse un gatavosimies otrajai pusei," piebilda "Umana Reyer" rezultatīvākais spēlētājs Melvins Edžims.

Sacensību astotdaļfinālā šī pāra tiksies ar citu Itālijas klubu Avelīno "Sidigas", kur iepriekšējās sezonas sākumu līdz savainojuma gūšanai pavadīja cits latvietis Jānis Blūms.