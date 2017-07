Trenera karjeras augstākais panākums Kundlam bija pieci NBA čempionu tituli, ko viņš sasniedza ar Mineapoles "Lakers" komandu. Ar šo klubu viņš uzvarēja arī BAA līgā, kas vēlāk pārtapa par NBA. Trenera darbā Kundls aizvadīja 11 gadus un izcēlās ar savu mierīgo darba manieri.

"Džons nebija no tiem, kas kliedz, vienmēr bija mierīgs, taču reizēm arī viņam spruka vaļā, un tad es biju pirmais, uz ko viņš izgāza dusmas," atceras Kundlas palīgs "Lakers" komandā Džordžs Mikans. "Tā viņš parādīja, ka ikviens klubā var tikt pakļauts kritikai."

Kundla bija vecākais no dzīvi esošajiem Slavas zālē uzņemtajiem, skaitot visus četrus galveno ASV sporta veidus. NBA Slavas zālē viņu uzņēma 1995. gadā, bet gadu vēlāk, atzīmējot NBA 50. jubileju, Kundla tika iekļauts arī 10 visu laiku izcilāko NBA treneru izlasē.

Kundla ir viens no trim treneriem NBA vēsture, kurš čempionu titulu ieguvis vairāk nekā divas sezonas pēc kārtas, un vēl tikai Popovičs un Railijs ir spējuši to paveikt piecas reizes. Seši no Kundlas audzēkņiem ir iekļauti NBA Slavas zālē.

Trenera karjeru NBA Kundla pārtrauca 1959. gadā, pirms "Lakers" klubs pārcēlās uz Losandželosu. Viņš turpināja strādāt ar savas augstskolas, Minesotas universitātes, basketbola komandu.