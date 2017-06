Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks pēdējās nedēļās sevi labi parādījis treniņos ar Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) komandām, vēsta respektablais laikraksts "The New York Post", sasaistot, ka viņu varētu izvēlēties Bruklinas " Nets " komanda, lai katrā no Ņujorkas vienībām būtu pa vienam talantīgam latvietim.