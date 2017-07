Tradicionāli sportā ierasts, ka mājinieki spēlē gaišajās formās un viesi – tumšākās. Taču "Nike" jaunā koncepcija paredz, ka katrai komandai būs četri spēļu komplekti. Mājinieki pirms spēles varēs izvēlēties savu formu un tai nebūs jābūt gaišai. Pēc tam pirms spēles savu izvēli no četriem komplektiem veic viesi, kuriem jāizvēlas atšķirīgas krāsas krekli.

Paredzams, ka sezonas sākumā visas komandas būs nodrošinātas ar pirmajiem diviem pilniem komplektiem, bet nedaudz vēlāk dizaineri būs izstrādājuši vēl divus komplektus katrai komandai. Savukārt astoņām komandām, kuras NBA vēl neatklāj, būs iespēja uz spēlēm vilkt arī "klasisko" formu.

"Nike", kas nomainīs līdzšinējo spēļu formu ražotāju "adidas", savu jauno produkciju reklamē kā visu laiku vieglāko un ērtāko. Jaunās formas daudz ātrāk uzsūcot sportistu sviedrus, bet veiktie uzlabojumi kreklu kakla un plecu mugurējā daļā, kā arī jaunie izgriezumi palīdzēšot spēlētājiem būt vēl veiklākiem laukumā, sola "Nike". Jaunā dizaina formas pagājušajā gadā Rio olimpiskajās spēlēs izmēģināja ASV basketbola izlase.

FIRST LOOK: New Nike NBA jersey for next season pic.twitter.com/NVZl49mCDL