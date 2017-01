Pēc Ņujorkas "Knicks" uzvaras regulārā čempionāta spēlē pār Čikāgas "Bulls" Porziņģis tikās ar Aiversonu, un bijusī basketbola zvaigzne slavēja latvieti.

"Tu dodies pareizajā virzienā, tu visu dari pareizi. Man patīk to redzēt," sacīja Aiversons. Porziņģis viņam izteica pateicību, un abi sarokojās.

Aiversons četras sezonas bija NBA labākais punktu guvējs, bet 2001. gadā saņēma arī līgas vērtīgākā spēlētāja godu, aizvedot Filadelfijas "76ers" līdz līgas finālam. Viņš 11 reizes ir piedalījies NBA Visu zvaigžņu spēlē, bet karjerā viņš vidēji guva 26,7 gūtiem punktus.

Jau vēstīts, ka Porziņģis nepiedalījās spēlē pret "Bulls", jo viņam atkal sāpēja Ahilleja cīpsla. Visticamāk, viņam nāksies izlaist arī nākamo spēli.

