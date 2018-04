"Lakers" komandai traumu dēļ nevar palīdzēt Kails Kuzma, Lonzo Bols un Brendons Ingrams, tādēļ Losandželosas vienība pēc pārrunām ar NBA Attīstības kluba Soutbejas "Lakers" uz NBA sezonas pēdējām spēlēm nolēma izsaukt Andrē Ingramu. NBA Attīstības līgā 11 sezonu laikā Ingrams aizvadījis 384 spēles, kurās realizējis 713 trīspunktu metienus (46,1% precizitāte), kas ir šīs līgas rekords. Viņš ik pa laikam ticis izsaukts uz "Lakers", lai būtu sparingpartneris treniņos "Lakers" superzvaigznei Kobe Braiantam, arī Pau Gasolam, Lonzo Bolam un Brendonam Ingramam, tomēr ne reizi nebija ticis pie spēlēšanas.

You stay on the grind and at the end of your 10th year, you finally get the call.

Andre Ingram never stopped persevering and now his @NBA dream is a reality. #ThisIsWhyWePlay #LakeShow pic.twitter.com/1SZhc5SW7k— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 10, 2018