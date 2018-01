Pēdējos 15 gadus NBA Zvaigžņu spēlē komandas spēlēja zilas un sarkanas krāsas formastērpos. Pirmajā tērpās Rietumu, otrajā – Austrumu konferences izlase. Tā kā šogad vairs nebūs dalījuma pa konferencēm, komandas spēlēs melnos un baltos tērpos, un katram basketbolistam uz krūtīm būs sava kluba logo, ziņo ESPN.

Some new photos of the two 2018 NBA-All Star uniforms, courtesy of @Triple_Sport's FB and instagram posts. This certainly (and sadly) confirms them both as legit. (h/t @PatyRawlings) pic.twitter.com/WOMm6mSzId