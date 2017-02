Durants un Vestbruks no 2008. gada spēlēja kopā Oklahomasitijas "Thunder" komandā, bet Durants šajā vasarā nolēma pamest Oklahomasitiju un pārcelties uz Goldensteitas "Warriors", kur viņu ar atplestām rokām uzņēma citas zvaigznes Stefans Karijs, Klejs Tompsons un Dreimons Grīns. Vestbruks nebija pārāk priecīgs, ka Durants izlēma pievienoties vienai no "Thunder" konkurentēm, tāpēc vairākas reizes viņš šo lēmumu kritizēja. Kopš tā laika abi vairs īsti nesarunājas.

NBA Zvaigžņu spēlē Durants un Vestbruks atkal kļuva par komandas biedriem Rietumu konferences izlasē, taču starp abiem basketbolistiem joprojām valdīja spriedze. Kad spēlētājus izsauca laukumā atklātajā treniņā, Durants izvairījās no sarokošanās ar Vestbruku, bet pēc tam mediju zonā viņi ļoti centās neuzskriet viens otram virsū. ASV mediji vēstīja, ka brīžiem ģērbtuvē atmosfēra bija "klusa un ļoti neveikla".

Intervijās ar žurnālistiem, atbildot uz jautājumiem par Durantu, Vestbruks veikli mainīja tēmu, piemēram, sākot runāt par modi. Viņš lika zināt, ka par to vairs nevēlas runāt.

Viens no spilgtākajiem notikumiem Zvaigžņu spēlē bija, kad Durants piespēlēja Vestbrukam, kurš no gaisa trieca bumbu grozā. Rietumu konferences komandas biedri par šo epizodi līksmoja, kamēr Durants un Vestbruks turpināja izvairīties no acu kontakta.

Zvaigžņu spēlē Durants un Vestbruks abi kopā uz laukuma bija vien 82 sekundes. Jau vēstīts, ka Durants aizvadītajā mačā izcēlās ar "triple-double", bet Vestbruks sameta 41 punktu.