Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) jaunās sezonas pirmajās 10 spēlēs Porziņgis ir guvis 300 punktu, kas ir jauns "Knicks" rekords. Līdzšinējam rekordistam, 80. gadu zvaigznēm Bernardam Kingam sezonas pirmajās 10 spēlēs bija samesti 298 punkti, bet Jūingam – 285.

A new #Knicks franchise record of 300 points through the first 10 games for Kristaps Porzingis, surpassing legends Bernard King and Patrick Ewing. #NewYorkForever pic.twitter.com/yveaWLlk7e— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 8, 2017