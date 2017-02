Neilands ir viens no diviem Latvijas sportistiem, kurš 2017. gada sezonā pārstāvēs kādu no 24 profesionālā kontinentālā līmeņa komandām. Aizvadītā gada izskaņā no Kuldīgas nākušais sportists noslēdza divu gadu līgumu ar Izraēlā reģistrēto komandu "Israel Cycling academy". Otrs mūsu sportists profesionālajā kontinentālajā līmenī ir valsts elites čempions Gatis Smukulis, kurš pārstāv franču vienību "Delko Marseille Provence KTM".

"Trofeo Laigueglia" velobrauciens šogad risināsies 54. reizi. 192,5 kilometru garajā distancē līdz finiša apļiem iekļauti trīs izteikti kāpumi, kas, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, visticamāk sadalīs peletonu mazākās grupiņās. Kāpumi ir gan gari, gan stāvi. Cīņā par uzvaru izšķirošie būs pilsētā esošie apļi ar vairākiem kāpumiem katrā no tiem. Sacensību smagumu apliecina fakts, ka pērn tās noslēdza vien trešā daļa no visiem startējušajiem dalībniekiem.

Neilands nebūs vienīgais Baltijas valstu pārstāvis savas komandas sastāvā. Velobraucienā startēs arī esošais Igaunijas čempions Mihels Raims, kurš pērn uzvarēja arī Ungārijas daudzdienu velobrauciena kopvērtējumā. Tāpat sastāvā iekļauts arī Neilanda pērnās sezonas komandas biedrs no "Axeon Hagens Berman" vienības Tailers Villiams. Runājot par galvenajiem favorītiem cīņā par uzvaru, jāmin "UAE Abu Dhabi" pasaules tūres komandas Itālijas riteņbraucējs Djēgo Ulisī, Francijas komandas "AG2R La Mondiale" pārstāvis Pjērs Latūrs, kā arī Tomass Voklērs un Silveins Šavenels (abi "Direct Energie"). Pērn par velobrauciena uzvarētāju kļuva Itālijas profesionālās kontinentālās komandas riteņbraucējs Andrea Fedi, tomēr savu titulu sportists neaizstāvēs.

53 gadu laikā kopš notiek "Trofeo Laigueglia" velobrauciens 35 uzvaras izcīnīt izdevies Itālijas riteņbraucējiem. Nevienam gan nekad nav izdevies uzvarēt trīs reizes. Divi tituli Frančensko Džinannī, Fillipo Pozzato un leģendārajam Edijam Mekrsam. 2004. gadā trešo vietu velobraucienā izcīnīja Latvijas izlases galvenais treneris šosejas riteņbraukšanā Romāns Vainšteins.

Neilands ir trīskārtējs Latvijas U23 čempions individuālajā braucienā un divkārtējs U23 čempions grupas braucienā. 2016. gada sezonā viņš izcīnīja augsto piekto vietu Nāciju kausa izcīņas posmā – Flandrijas velobraucienā, kā arī izcēlās ar aktīvu sniegumu HC kategorijas daudzdienu velobraucienos ASV. Aizvadītā gada Eiropas U23 čempionātā grupas braucienā kuldīdznieks izcīnīja 13. vietu.