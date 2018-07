Kā pēdējā no Latvijas U-20 meiteņu basketbola izlases pirms gaidāmā Eiropas čempionāta atskaitīta Ļiza Čumika, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Pirmo maču Eiropas čempionātā U-20 meiteņu basketbola izlasēm Latvija aizvadīs jau sestdien, bet grupu turnīrā pretī stāsies Polijas, Ungārijas un Horvātijas vienaudzes. Meistarsacīkstes notiks Ungārijas pilsētā Šopronā.

"Pēdējās šaubas par sastāvu bija saistītas ar savainotu spēlētāju rehabilitācijas ātrumu. Pārbaudes spēlēs ar Čehijas izlasi noskaidrojās, ka Maija Gertsone varēs palīdzēt komandai, tādējādi kā trīspadsmitā mājās paliek Čumika," sacīja Latvijas izlases galvenais treneris Aigars Nerips. "Gatavošanās pirmajā nedēļā pastrādājām ļoti labi, taču nākamajās divās nedēļās darba ritmu pajauca spēlētāju eksāmeni un savainojumi. No ierindas izejot vairākām basketbolistēm, bijām spiesti pārmodelēt rotācijas un koriģēt taktiku, lai maksimāli izmantotu ierindā palikušās. Pārbaudes spēles palīdzēja uzstādīt pareizas diagnozes."

Dažādu iemeslu dēļ Eiropas čempionātā nevarēs spēlēt piecas basketbolistes - Janeta Rozentāle, Marianna Kļaviņa, Sabīne Lipe, Laura Grabe, Anda Kuzmina, kurām būtu svarīga loma komandā.

"Līdz ar to vēl lielāka nozīme būs 2000.gadā dzimušajām spēlētājām, kurām priekšā arī U-18 čempionāts. Centīsimies viņas lieki nepārslogot," pauda Neripa. "Pirmais uzdevums - grupā nepalikt pēdējā vietā un izvairīties no tikšanās ar Spānijas izlasi jau astotdaļfinālā. Divas uzvaras pēdējos pārbaudes mačos ar Čehijas vienību parādīja, ka esam uz pareizā ceļa. Ceru, Eiropas čempionātā no tā nenogriezīsimies."

Pērn Eiropas U-20 čempionātā Latvijas valstsvienība izcīnīja astoto vietu.

Latvijas U-20 izlases sastāvs Eiropas čempionātam:

Maija Gertsone ("Oachita Baptist University", NCAA), Nikola Ozola, Dinija Pāvelsone, Māra Mote, Luīze Šepte (visas - "TTT Rīga-Juniores"), Ilze Nordena ("Latvijas Universitāte"), Aleksa Gulbe ("TTT Rīga"), Digna Strautmane (Sirakjūsas Universitāte, NCAA), Līga Astra Kalniņa (St.John Fisher College", NCAA), Emīlija Krista Grava ("Liepājas papīrs"/LSSS), Alise Markova, Kristiāna Sprudzāne (abas - "Rīgas Stradiņa universitāte").