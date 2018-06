Latvijas valstsvienības pretinieki atlases otrajā kārtā kļuva zināmi pēc tam, kad Melnkalne pirmā posma A grupas piektajā kārtā savā laukumā ar 80:69 (21:22, 12:10, 28:15, 19:22) uzvarēja Baltkrieviju.

Līdz ar to A grupā noskaidrotas visas trīs komandas, kas iekļūs otrajā posmā un tiksies arī ar Latviju. Lai arī līdz pirmā posma beigām katrai no vienībām vēl atlicis viens mačs, šajā apakšgrupā pirmo vietu ar piecām uzvarām piecās spēlēs nodrošinājusi Spānija, kam ar diviem panākumiem seko Slovēnija un Melnkalne, bet Baltkrievijai ir viena uzvara, turklāt tā vairs nevar izglābties no pēdējās vietas.

Līdz ar to šīs trīs komandas otrajā posmā tiksies ar B grupas trim spēcīgākajām vienībām, kuras arī ir zināms. Pirmās trīs vietas ar trim uzvarām piecos mačos ieņem Turcija, Latvija un Ukraina, kamēr Zviedrija guvusi vienu panākumu un nākamo posmu nesasniegs.

Kā ziņojām, Latvijas basketbolisti ceturtdien Stokholmā Pasaules kausa kvalifikācijas cikla mačā ar rezultātu 82:72 uzvarēja Zviedriju, nodrošinot vietu nākamajā kārtā.

Otrajā posmā trīs no sešām katras apakšgrupas vienībām izcīnīs ceļazīmi uz Pasaules kausu. Līdzi tiks ņemti arī pirmajā kārtā uzrādītie rezultāti. Atlases otrais posms sāksies jau septembrī, mačus aizvadot arī novembrī/decembrī un nākamā gada februārī.