Jaunā līguma nosacījumi netiek izpausti.

Sākotnēji Ziemeļamerikas mediji ziņoja, ka "Mavericks" finansiālu apsvērumu dēļ nevēlas turpināt sadarbību ar ar 39 gadus veco spēlētāju.

Nākamā Novickim būs jubilejas 20. sezona Dalasas "Mavericks" klubā, ko viņš pārstāv kopš 1998. gada. Līdz ar to vācu basketbolists līdz ar Kobi Braientu ir vienīgie NBA spēlētāji līgas vēsturē, kas vienu un to pašu klubu pārstāvējuši divas desmitgades. Kā zināms, Braients bija Losandželosas "Lakers" spēlētājs līdz pat aiziešanai no basketbola.

Pārstāvot "Mavericks", Novickis 13 reizes ievēlēts NBA Zvaigžņu spēles izlasē un vienreiz kļuvis par NBA čempionu 2011. gadā. Tāpat Novickim pieder visu laiku rezultatīvākā ārzemju spēlētāja gods NBA. Sešas reizes viņš ticis atzīts par Rietumu konferences mēneša labāko spēlētāju, 17 reizes – par nedēļas labāko spēlētāju konferencē, bet 2006./2007. gada sezonā viņš saņēma NBA sezonas vērtīgākā spēlētāja (MVP) titulu.

Aizvadītajā NBA sezonā vācu veterāns piedalījās 54 regulārā čempionāta spēlēs, kurās vidēji guva 14,2 punktus, izcīnīja 6,5 atlēkušās bumbas un izdarīja 1,5 rezultatīvas piespēles.