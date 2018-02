"Ogres" basketbolisti Baltijas Basketbola līgas (BBL) ceturtdaļfināla pirmajā spēlē otrdien savā laukumā ar rezultātu 75:78 (16:20, 14:18, 26:18, 19:22) zaudēja Lietuvas klubam "Šiauliai".

Pirmo puslaiku ar astoņiem punktiem uzvarēja Šauļu basketbolisti (38:30), bet pirms ceturtās ceturtdaļas rezultāta tablo vēstīja neizšķirtu 56:56. Četrarupus minūtes pirms mača beigām viesi bija iekrājuši astoņu punktu pārsvaru, taču Rinalds Sirsniņš ar pieciem punktiem un Mārcis Vītols ar tālmetienu minūtes laikā panāca neizšķirtu 70:70. Tomēr mača galotni labāk aizvadīja Lietuvas komanda, "Ogrei" ciešot zaudējumu ar rezultātu 75:78.

Ogrēniešiem pa 17 punktiem guva Sirsniņš un Jānis Pozņaks, kamēr 16 punktus iemeta Gints Antrops. Sirsniņam šajā spēlē arī septiņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles, kamēr Pozņaks izcīnīja deviņas bumbas zem groziem.

Pretiniekiem ar 15 punktiem un 17 atlēkušajām bumbām izcēlās Laurīns Birutis.

Atbildes mačs tiks aizvadīts nākamajā trešdienā Šauļos. Komandas, kuras uzvarēs divu spēļu summā, iekļūs pusfinālā, kur tāpat kā finālā uzvarētāji arī tiks noteikti divos mačos.

"Ogre" BBL regulārajā čempionātā ar astoņām uzvarām 12 spēlēs ieņēma trešo vietu B apakšgrupā, kamēr "Šiauliai" ar deviņiem panākumiem desmit mačos bija otrā A apakšgrupā, piekāpjoties tikai "Jūrmalai".

BBL regulāro čempionātu "Ogre" noslēdza februāra sākumā, ar 89:85 uzvarot "Tartu Universitāti", kamēr Šauļu vienība janvāra pēdējā dienā ar 107:77 mājās sagrāva Raplas "AVIS Utilitas" vienību.

Kopš šīm spēlēm ogrēnieši guvuši arī divas uzvaras "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) spēlēs, kamēr "Šiauliai" februārī Lietuvas Basketbola līgā (LKL) piedzīvojusi divus zaudējumus trīs mačos, savukārt savā pēdējā mačā šis klubs Lietuvas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā ar 78:85 piekāpās Kauņas "Žalgiris" komandai.

"Ogre" LBL čempionātā šobrīd ar 13 uzvarām 20 spēlēs ieņem ceturto vietu, bet "Šiauliai" LKL turnīrā ar septiņiem panākumiem 22 spēlēs atrodas septītajā pozīcijā.

BBL ceturtdaļfinālā no Latvijas klubiem iekļuva vēl tikai "Jūrmala", kas trešdien viesos aizvadīs pirmo spēli pret Tallinas "Kalev"/TLU. Vēl Artūra Ausēja pārstāvētā Lietuvas vienība Pasvāles "Pieno žvaigždes" tiksies ar Tallinas "Port of Parnu" no Igaunijas, bet divu Igaunijas komandu duelī "Tartu Universitāte" sacentīsies ar Raplas "AVIS Utilitas".