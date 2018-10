Viens no savas paaudzes talantīgākajiem basketbolistiem Latvijā Kaspars Vecvagars nolēmis savu savainojumu ietekmēto karjeru turpināt Polijā, pievienojoties Ščecinas "King Wilki Morskie" komandai, un lūkos aizvadīt stabilu sezonu.

25 gadus vecais Vecvagars savā karjerā pārcietis trīs nopietnas traumas. 2014. gada janvārī saspēles vadītājs Kauņas "Žalgiris" sastāvā pārrāva ceļgala krusteniskās saites, bet drīz pēc izveseļošanās viņam tā paša gada novembrī tika veikta atkārtota operācija. Savukārt 2016. gadā "VEF Rīga" rindās viņam pārplīsa Ahilleja cīpsla. Aizvadītajā sezonā Vecvagars beidzot atgriezās laukumā un "VEF Rīga" sastāvā VTB Vienotajā līgā viņš vidēji guva 5,8 punktus un izcīnīja 2,1 atlēkušo bumbu, bet "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) viņš izcēlās ar 6,9 punktiem, 2,1 rezultatīvu piespēli un 1,1 atlēkušajām bumbām.

Vecvagars aizvadīto sezonu noslēdza ar individuāli veiksmīgu sniegumu, taču vasarā saņēma piedāvājumu no Polijas. "King Wilki Morskie" galvenais treneris Mindaugs Budzinausks Vecvagaru jau bija iepazinis no tiem laikiem, kad viņš spēlēja Lietuvā. Pirms līguma parakstīšanas viņš tikās ar treneri un saprata, ka šī situācija viņam būs piemērotākā.

"Motivācija bija tāda, ka jutu, ka nepieciešams kaut ko pamainīt. Vajadzēja atrast vietu, kur es varētu parādīt to, uz ko esmu spējīgs. Pēdējo sezonu laikā dažādu iemeslu dēļ man tas neizdevās. Man pirms līguma parakstīšanas bija iespēja Viļņā satikties ar treneri. Tā kā es māku lietuviešu valodu, mums tā komunikācija bija vienkāršāka. Viņš man pastāstīja savu vīziju, un tā bija tāda, kādu es arī gribēju. Nebija šaubu, ka jāpievienojas šai komandai. Tur ir arī daudz lietuvieši, tāpēc nebija problēmu iejusties," stāstīja Vecvagars.

Vecvagars sev kā mērķi nākamajai sezonā nav izvirzījis iespaidīgus skaitļus statistikas ailēs, bet viņš vēlas būt laukumā un palīdzēt komandai izcīnīt uzvaras.

"Svarīgākais ir laukumā pavadītās minūtes un tas, kā es tikšu izmantots. Es pats zinu, ko es varu izdarīt. Visu vasaru es kārtīgi strādāju, esmu sasniedzis to vecumu, kurā saprotu, kuras ir manas stiprās un vājās puses. Mērķis ir spēlēt savu spēli, nevis darīt lietas, kuras es neesmu pieradis darīt, jo tad kritīs mana produktivitāte," viņš skaidroja. "Mana spēle ir darboties ar bumbu un veidot situācijas uzbrukumā, un, ja es to varēšu darīt, tad es tikšu pie savas statistikas. Taču uz to es nekoncentrējos un spēlēšu tādu spēli, kādu es māku."

"Svarīgākais ir tas, lai beidzot sanāk nospēlēt pilnu sezonu un tikt atpakaļ tajā ritmā. Tad jau visam vajadzētu būt kārtībā un visas lietas sakārtosies pašas no sevis," pārliecināts bija basketbolists.

Nākamajā sezonā Ščecinas komandai nebūs ļoti saspringts spēļu grafiks, jo komanda spēlēs tikai Polijas čempionātā. Līdz ar to pārsvarā nedēļā būs jāaizvada viena spēle. Pats Vecvagars vēl nemācēja teikt, vai šāds spēļu grafiks viņam nāks par labu, tomēr viņš ir pozitīvi noskaņots.

"Pārsvarā sanāks, ka mums būs viena spēle nedēļā un būs iespēja labāk sagatavoties. Vai tas būs labāk, vai sliktāk, to rādīs laiks. Katram trenerim ir sava versija par to – citiem patīk sagatavoties mačiem, citiem patīk būt spēļu ritmā. Man pagājušajā sezonā sanāca divas spēles nedēļā, tagad būs viena. Pēc sezonas varēšu labāk pateikt, kā man patīk labāk," teica Vecvagars.

Vecvagars atgriezies arī Latvijas basketbola izlases sastāvā, ko vada viņa tēvs Arnis Vecvagars. Iespējams, viņa atgriešanos izlasē sekmēja tas, ka starp Starptautisko Basketbola savienību (FIBA) un ULEB Eirolīgas vadībām ir konflikts, un Eiropas spēcīgākā klubu turnīra spēlētājiem tiek likti pamatīgi šķēršļi, lai viņi sezonas laikā varētu spēlēt savu valstu izlasēs.

Lai arī šobrīd spēlēšana kopā ar visiem labākajiem Latvijas spēlētājiem īsti nav iespējama, Vecvagars ir priecīgs par tikšanu valstsvienībā. Tāpat viņš ar savu jauno komandu ir vienojies, ka tā viņam neliks šķēršļus doties uz izlasi sezonas laikā.

"Man no spēlētāju viedokļa ir gods pārstāvēt izlasi. Manā gadījumā klubs nekādus šķēršļus nelika, un visi bija atsaucīgi. Par to izrunājos ar kluba vadību un treneri pirms es noslēdzu šo līgumu. Visi saprot, ka situācija FIBA un Eirolīgas konflikta dēļ ir sarežģīta, tāpēc mums kā spēlētājiem, ja ir iespēja, jādodas spēlēt izlasē," teica Vecvagars, kurš saskatīja gan pozitīvo, gan negatīvo tajā, ka FIBA ieviesa izlašu "logus" sezonas laikā. "Tas ir koks ar diviem galiem, jo visi ir ieinteresēti redzēt Eirolīgas un NBA spēlētājus. No tāda viedokļa, tas nav parocīgi. Manā situācijā tas nav tik slikti, jo es spēlēšu ārzemēs un atbraukt uz divām nedēļām uz Latviju ir ļoti patīkami. Ir iespēja satikt ģimeni un draugus, kā arī var uzspēlēt ar saviem tautiešiem."

Basketbolists neprognozēja, kad šī situācija varētu atrisināties: "No spēlētājiem tas nav atkarīgs, tas ir atkarīgs no organizāciju vadošajiem cilvēkiem. Laikam ejot, visi lielie vai mazie konflikti atrisinās, tāpēc arī laika gaitā arī šī situācija nokārtosies. Cilvēkiem, kas par to lemj, ir jāatrisina šī situācija, lai uz basketbolu nekristu tāda ēna. Sportam ir jāvieno cilvēki."