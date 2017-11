Divu Latvijas basketbolistu pārstāvētu komandu savstarpējā Spānijas augstākās līgas (ACB) regulārā čempionāta mačā Anžeja Pasečņika pārstāvētā Grankanārijas "Herbalife" savā laukumā ar 87:65 (24:14, 20:15, 26:16, 17:20) svētdien pārspēja Fuenlavradas "Montakit", kur spēlē Rolands Šmits.

Pasečņiks šajā mačā laukumā pavadīja 20 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā atzīmējās ar astoņiem punktiem. Latvijas basketbolists iemeta divus no septiņiem divpunktu metieniem un visus četrus "sodiņus", kamēr vienīgais viņa trejacis lidoja grozam secen.

Vēl Pasečņiks izcēlās ar sešām atlēkušajām bumbām, divām pārtvertām piespēlēm, vienu bloķētu metienu un deviņiem efektivitātes punktiem.

Savukārt Šmits nospēlētajās 24 minūtēs un divās sekundēs guva desmit punktus - viņš grozā raidīja trīs no sešiem divpunktu metieniem, vienu no diviem trīspunktniekiem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat latvietis atzīmējās ar astoņām atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, vienu pārtvertu bumbu, vienu piezīmi un četriem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem, kas ļāva iegūt 15 efektivitātes punktus.

"Herbalife" sastāvā rezultatīvākie ar 11 punktiem bija Euliss Baess un Pavlo Agilars. Tikmēr "Montakit" labā 14 punktus sameta Kristians Ejenga.

Tikmēr citā svētdienas mačā pieredzējušais Jānis Blūms iemeta sešus punktus, kamēr viņa pārstāvētā Saragosas "Tecnyconta" savā laukumā ar 97:73 (18:16, 25:21, 27:15, 27:21) uzvarēja Sansevastjanas "Gipuzkoa Basket", tiekot pie trešās uzvaras pēc kārtas.

Blūms šajā mačā laukumā pavadīja 22 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no pieciem tālmetieniem, kamēr divi viņa divpunktu metieni lidoja grozam secen.

Tāpat Latvijas basketbola izlases ilggadējā kapteiņa rēķinā četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viena piezīme un viens izprovocēts noteikumu pārkāpums, kas ļāva tikt pie astoņiem efektivitātes punktiem.

Uzvaru svētdien izcīnījusi arī Mārtiņa Laksas pārstāvētā Kompostelas "Rio Natura Monbus Obradoiro" komanda, kas viesos ar 62:60 (16:10, 14:17, 14:15, 18:18) uzvarēja Mursijas UCAM.

Laksa šajā mačā nospēlētajās 11 minūtēs un 56 sekundēs atzīmējās ar septiņiem gūtiem punktiem. Latvietis trāpīja divus no trim divpunktu metieniem un vienu no trim trīspunktniekiem, kā arī atzīmējās ar divām atlēkušajām bumbām un divām piezīmēm.

Spānijas čempionē kopvērtējuma vadībā ar septiņām uzvarām septiņās spēlēs atrodas Madrides "Real", kamēr otrā ar piecām uzvarām sešās cīņās ir "Valencia", bet tālāk ar pieciem panākumiem septiņos mačos seko "Herbalife" un "Montakit" un "Rio Natura Monbus Obradoiro". Rodiona Kuruca pārstāvētā Barselonas "Lassa" ar četrām uzvarām sešās spēlēs ir sestā.

Savukārt trīs panākumi septiņās cīņās ir "Tecnyconta" kontā, kas ļāvis pakāpties uz 11. vietu, bet divas uzvaras ir Jāņa Timmas un Rinalda Mālmaņa pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia", kas kopvērtējumā tai dod 13. vietu 18 vienību konkurencē.