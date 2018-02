Aizvadītajā spēlē Pasečņiks nospēlēja 16 minūtes un 53 sekundes, kuru laikā palika bez punktiem, raidot garām divus divpunktu metienus. Viņš arī savāca divas atlēkušās bumbas un izpildīja divas rezultatīvas piespēles, dueli noslēdzot ar diviem efektivitātes punktiem.

Savukārt Šmits laukumā bija 21 minūti un 28 sekundes, izceļoties ar pieciem punktiem, realizējot vienu no trijiem divpunktu raidījumiem, kas bija iespaidīgs bumbas trieciens grozā no augšas, un arī vienu no diviem trejačiem. Viņš arī nopelnīja trīs piezīmes, spēli noslēdzot ar -2 efektivitātes punktiem.

Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 16 punktiem bija amerikānis Dīdžejs Sīlijs.

Jau piektdien abas komandas savā starpā tiksies Karaļa kausa ceturtdaļfinālā.

Savukārt astoņus punktus svētdien guva pieredzējušais saspēles vadītājs Jānis Blūms, palīdzot Saragosas "Tecnyconta" vienībai viesos ar 99:94 (25:28, 30:25, 20:10, 24:31) uzvarēt Sansevastjanas "Delteco GBC" basketbolistiem.

Blūms spēlēja 15 minūtes un deviņas sekundes, šajā laikā trāpot divus no četriem tālmetieniem un abus izpildītos divpunktu raidījumus. Tāpat viņam bija divas rezultatīvas piespēles, divi izprovocēti pārkāpumi un trīs piezīmes, kas deva deviņus efektivitātes koeficienta punktus.

Tikmēr citā spēlē pieteikumā nebija Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca, bet viņa pārstāvētā Barselonas "Lassa" savā laukumā ar 90:58 (23:14, 12:13, 27:10, 28:21) sagrāva Bilbao "Retabet" komandu.

Šī pie "Lassa" komandas stūres bija atgriešanās cīņa serbu speciālistam Svetislavam Pešičam, kurš amatā tika apstiprināts piektdien.

Ziņots, ka "Lassa" pirmdien no galvenā trenera amata atbrīvoja Sito Alonso. Viņa pienākumus sākotnēji pārņēma Alfreds Džulbe, kurš vada Barselonas kluba otro komandu, kurā lielu daļu sezonas pavadījis Kurucs. Tieši Džulbes vadībā Kurucs ceturtdien savu karjerā otro Eirolīgas spēli sāka sākumsastāvā, nospēlējot vairāk nekā astoņas minūtes.

Kā vēstīts, sestdien Latvijas basketbolisti Jānis Timma, Rinalds Mālmanis un Mārtiņš Laksa palīdzēja savām komandām uzvarēt.

Timmas un Mālmaņa pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" savā laukumā ar 96:78 (13:21, 23:17, 31:15, 29:25) pārspēja Malagas "Unicaja".

Timma spēlēja 21 minūti un 22 sekundes, kuru laikā guva sešus punktus, iemetot vienīgo izpildīto divpunktu metienu, vienu no diviem tālmetieniem un arī vienīgo soda metienu. Tāpat viņa rēķinā bija četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles un pieci izprovocēti pārkāpumi, kas deva 17 efektivitātes punktus.

Kaut uzbrucējs iemeta vien sešus punktus, viņš kļuva par trešo savas komandas vērtīgāko spēlētāju.

Tikmēr Mālmanis nospēlēja 11 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā metienus neizpildīja, bet izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un nopelnīja trīs piezīmes, dueli noslēdzot ar -2 efektivitātes punktiem.

Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 21 punktu un deviņām bumbām zem groziem bija gruzīns Tornike Šengelija.

Savukārt Laksa palīdzēja Kompostelas "Monbus Obradoiro" komandai savā laukumā ar 70:68 (13:6, 9:20, 19:18, 16:13, 13:11) pagarinājumā apspēlēt Mursijas UCAM.

Latvijas basketbolists laukumā bija piecas minūtes un 19 sekundes, arī metienus neizpildot, bet izceļoties ar vienu atlēkušo bumbu un vienu izprovocētu pārkāpumu, kas deva divus efektivitātes punktus.

Uzvaru mājiniekiem līdz ar pagarinājuma beigu signālu izrāva Mets Tomass.

Spānijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī pārliecinoši ar 18 uzvarām 20 cīņās atrodas Madrides "Real", kam ar 14 uzvarām seko iepriekšējās sezonas čempione "Valencia Basket".

Pa 13 panākumiem "Baskonia" un "Lassa" komandas, kamēr "Herbalife" un "Montakit" ar 12 panākumiem ir attiecīgi sestajā un septītajā pozīcijā.

Vēl "Monbus Obradoiro" ar desmit uzvarām ir desmitajā vietā, bet "Tecnyconta" ar septiņām uzvarām atrodama 14.pozīcijā starp 18 vienībām.

Jau nākamajā nedēļā norisināsies Karaļa kausa izcīņa. No Latvijas basketbolistu pārstāvētajām komandām tajā iekļuva "Lassa", "Montakit" un "Baskonia", bet ar turnīra saimnieces rīkotājas tiesībām piedalīsies arī "Herbalife", turklāt visas četras komandas ielozētas vienā zara pusē, tāpēc gaidāmi trīs latviešu derbiji un tikai viena no šīm vienībām sasniegs finālu.