"Lietkabelis" mājās ar 86:79 (31:13, 14:20, 16:30, 25:16) uzveica Podgoricas "Budučnost VOLI" no Melnkalnes, tiekot pie trešā panākuma turnīrā.

Peiners kārtējo reizi aizvadīja rezultatīvu spēli un bija viens no Lietuvas kluba līderiem. Viņš spēlēja 34 minūtes un 33 sekundes, trāpot piecus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un sešus no astoņiem "sodiņiem".

Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, izdarīja divas rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, nopelnot divas piezīmes un izprovocējot piecus pretinieku pārkāpumus, kas viņam deva 20 efektivitātes rādītāja punktus, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 31 punktu bija Ads Juškevičs, bet zaudētājiem ar 18 punktiem izcēlās Filips Barovičs.

"Lietkabelis" spēli iesāka ļoti labi, pirmajā ceturtdaļā iegūstot 18 punktu pārsvaru, bet pēc puslaika esot vadībā ar 45:33. Spēles turpinājums gan nebija tik veiksmīgs un trešās ceturtdaļas beigās "Budučnost VOLI" uz brīdi pārņēma vadību ar 63:59, divu punktu pārsvaru saglabājot arī pirms pēdējās ceturtdaļas. Mājinieki gan tika galā ar krīzi un atguva vadību, beigās to nosargājot arī pateicoties Peineram, kurš pusotru minūti pirms beigām panāca 84:75.

Panevēžas komanda turnīrā B apakšgrupā izcīnīja trešo uzvaru piecos mačos, kas kopvērtējumā dod trešo vietu. Grupas galvgalī ar četriem panākumiem četros mačos ir Minhenes "Bayern" no Vācijas, bet tāda pat bilance kā Lietuvas komandai ir arī "Budučnost VOLI" basketbolistiem.

Pārējās divas spēles šajā grupā notiks trešdien, kad savus piektās kārtas mačus aizvadīs arī Latvijas basketbolistu Anžeja Pasečņika un Ojāra Siliņa pārstāvētās komandas, kuras spēlē D apakšgrupā. Tāpat trešdien spēlēs arī Mārtiņa Meiera pārstāvētā Kazaņas "Unics".

ULEB Eirokausā pirmajā posmā 24 komandas sadalītas četrās apakšgrupās. Otro posmu sasniegs katras grupas četras labākās vienības.