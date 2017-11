"Lietkabelis" viesos ar 78:73 (13:25, 19:18, 26:18, 20:12) uzvarēja Stambulas "Galatasaray Odeabank" komandu, kas iepriekšējā sezonā spēlēja ULEB Eirolīgā.

Peiners aizvadīja lielisku spēli, kurā guva 16 punktus, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, izdarīja četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra četras bumbas un bloķēja vienu metienu.

Viņš spēlēja 37 minūtes un 33 sekundes, kas bija ilgākais laiks komandā, trāpot trīs no pieciem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem "sodiņiem", kā arī nopelnot trīs piezīmes. Tas latvietim deva 26 efektivitātes rādītāja punktus, kas bija labākais sniegums šajā spēlē.

Uzvarētājiem ar 18 punktiem izcēlās Darjušs Lavrinovičs, bet Turcijas kluba rindās 20 punktus sameta Dežuans Sammerss.

Panevežas klubs spēli sāka neveiksmīgi, pēc pirmās ceturtdaļas zaudējot ar 12 punktiem, bet pēc puslaika esot iedzinējos ar 32:43. Savukārt trešajā spēles daļā "Lietkabelis" sāka pakaļdzīšanos, lielu lomu komandas sniegumā spēlējot Peineram. Tieši pēc viņa divpunktnieka viesi nokļuva minimālā attālumā (53:54), bet ceturtdaļas beigās latvietis guva piecus savas komandas punktus pēc kārtas, tobrīd starpību samazinot līdz 58:61.

Izlīdzinājumu "Lietkabelis" panāca nepilnas astoņas minūtes pirms pēdējās ceturtdaļas beigām, bet 196 sekundes pirms sirēnas viesi panāca 67:65 savā labā. Savukārt beigās, kad pa precīzam tālmetienam veica Peiners un Sims Jasaitis, "Lietkabelis" ieguva vadību 75:68, beigās svinot uzvaru.

Zīmīgi, ka maču Stambulā ar neseno ULEB Eirolīgas dalībnieci noraudzījās mazāk par 700 skatītājiem, turklāt spēle notika arēnā, kur šogad notika Eiropas čempionāta finālturnīra izšķirošie mači.

Panevežas komanda turnīrā B apakšgrupā izcīnīja otro uzvaru četros mačos, kas kopvērtējumā dod ceturto vietu.

Grupas galvgalī ar četriem panākumiem ir Minhenes "Bayern" no Vācijas, kas trešdien līderu mačā viesos ar 76:60 (18:18, 23:11, 20:17, 15:14) apspēlēja Podgoricas "Budučnost VOLI" no Melnkalnes.

Latviešu duelī trešdien Pasečņika pārstāvētā Spānijas vienība Grankanārijas "Herbalife" savā laukumā ar 85:76 (19:21, 23:18, 23:16, 20:21) apspēlēja Itālijas vicečempioni Trento "Dolomiti Energia" ar Siliņu ierindā.

Pasečņiks laukumā bija vien 12 minūtes un 22 sekundes, bet tas neliedza iemest 12 punktus, trāpot piecus no sešiem divpunktu raidījumiem un abus soda metienus. Tāpat viņš paguva savākt piecas atlēkušās bumbas, kā arī izcēlās ar trim izprovocētiem pārkāpumiem un trim paša nopelnītām piezīmēm, kas deva 17 efektivitātes koeficienta punktus.

Tikmēr Siliņš nospēlēja 16 minūtes un sešas sekundes, bet palika bez punktiem, garām aizraidot abus izpildītos tālmetienus. Tāpat viņš protokolā vēl atzīmējās vien ar vienu bloku un vienu piezīmi, kas deva -2 efektivitātes punktus.

Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 22 punktiem bija Zviedrijas izlases basketbolists Markuss Ēriksons. Kā zināms, Zviedrija būs viena no Latvijas pretiniecēm gaidāmajā Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā.

D apakšgrupā pēc četrām kārtām līdere ar trim uzvarām ir Turcijas komanda Bursas "Tofas", kurai seko četras vienības ar diviem panākumiem, kuru vidū ir arī "Herbalife", bet "Dolomiti Energia" ar vienu uzvaru ir noslēdzošajā, sestajā, pozīcijā.

Vēl vienā mačā rezervē palika Mārtiņš Meiers, kura pārstāvētā Krievijas vienība Kazaņas "Unics" izbraukumā ar 74:94 (19:15, 20:29, 14:26, 21:24) piekāpās Zagrebas "Cedevita" komandai no Horvātijas.

Iepriekšējās trijās turnīra spēlēs Meiers bija laukumā aizvadījis vidēji četras ar pusi minūtes, tomēr šoreiz viņš pat netika laukumā, kamēr "Unics" ar diviem panākumiem četros mačos ir A apakšgrupas ceturtajā pozīcijā.

ULEB Eirokausā pirmajā posmā 24 komandas sadalītas četrās apakšgrupās. Otro posmu sasniegs katras grupas četras labākās vienības.