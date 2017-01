Peiners šajā mačā laukumā pavadīja 30 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no septiņiem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un četrus no sešiem "sodiņiem".

Tāpat Latvijas basketbolists izcēlās ar divām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, divām pārtvertām bumbām, divām piezīmēm un 13 efektivitātes punktiem.

Lai gan spēles pirmās minūtes PAOK atradās vadībā ar dažu punktu starpību, mača viducī "Ewe Baskets" pārņēma iniciatīvu. Trešajā ceturtdaļā Vācijas kluba pārsvars sasniedza jau 23 punktus (57:34), tomēr līdz pamatlaika izskaņai Saloniku komanda parādīja raksturu un atjaunoja intrigu, bet atspēlēties tomēr neizdevās.

PAOK rindās 16 punktus guva uzreiz četri basketbolisti.

Tikmēr citā spēlē Rolanda Freimaņa pārstāvētā Turcijas komanda Ušakas "Muratbey" viesos ar 77:85 (17:24, 20:21, 19:24, 21:16) zaudēja Varēzes "Openjobmetis" komandai no Itālijas, oficiāli šķiroties no izredzēm iekļūt izslēgšanas spēlēs.

Freimanis šajā mačā spēlēja 25 minūtes un 55 sekundes, gūstot 11 punktus un izcīnot desmit atlēkušās bumbas, tiekot pie "double-double".

Latvietis trāpīja trīs no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un abus "sodiņus". Freimanis bez desmit atlēkušajām bumbām arī pieļāva divas kļūdas un nopelnīja divas piezīmes, kas viņam deva 13 efektivitātes rādītāja punktus.

"Muratbey" komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Zeks Ogusts, bet uzvarētājiem Dominiks Džonsons sameta 22 punktus.

Ziņots, ka pirms tam citā trešdienas C apakšgrupas mačā Latvijas klubs "Ventspils" izbraukumā ar 68:84 (16:20, 15:18, 22:20, 15:26) zaudēja Klaipēdas "Neptūnas" komandai no Lietuvas, tādējādi pārtraucot četru uzvaru sēriju šī turnīra ietvaros. Līdz ar to ventspilnieki arī zaudējuši izredzes iegūt vismaz otro vietu grupā un garantēt automātisku vietu turnīra astotdaļfinālā.

C apakšgrupā līdere ar desmit uzvarām 13 spēlēs ir Francijas klubs Vilērbānas "Asvel", ar deviņiem panākumiem seko "Neptūnas" un "Ewe Baskets", bet "Ventspils" un PAOK vienībām ir attiecīgi septiņas un sešas uzvaras. Tālāk ar četrām uzvarām seko "Muratbey" un "Openjobmetis", bet pēdējā ar trīs uzvarām un desmit neveiksmēm ir Polijas komanda Radomas "Rosa".

PAOK komanda nākamnedēļ viesosies pie "Ventspils" un tieši šo abu vienību starpā izšķiries apakšgrupas ceturtās vietas liktenis, kas dos automātisku vietu izslēgšanas turnīrā.

Pēc divu apļu turnīra izslēgšanas sacensībām kvalificēsies piecu grupu četras labākās komandas un četras labākās piekto vietu ieguvējas.