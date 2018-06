Līgums ar 27 gadus veco Peineru parakstīts uz vienu sezonu ar iespēju to pagarināt uz vēl vienu gadu. Nupat aizvadīto sezonu Peiners pavadīja Lietuvas klubā Panevēžas "Lietkabelis", kur bija viens no vienības līderiem un izpelnījās interesi no citām komandām Vācijā, VTB Vienotajā līgā un Turcijā. Jau iepriekš Latvijas basketbolists skaidroja, ka nākamajā sezonā, visticamāk, spēlēs citā klubā.

Pagājušajā sezonā Peiners "Lietkabelis" sastāvā Lietuvas čempionātā 43 mačos vidēji laukumā pavadīja 24,8 minūtes, kuru laikā guva 12,2 punktus, atdeva 2,9 rezultatīvas piespēles, kā arī sakrāja trīs atlēkušās bumbas. Peiners sezonas laikā meta ar 51,2% precizitāti no spēles, kā arī realizēja 79,2% soda metienu.

Tikmēr Eirokausā Peiners caurmērā izcēlās ar 12,8 punktiem, 5,1 atlēkušo bumbu un 2,6 rezultatīvām piespēlēm. 2016./2017. gada sezonā viņš pārstāvēja Saloniku PAOK komandu, bet pirms došanās uz Grieķiju Peiners divas sezonas pārstāvēja Latvijas klubu "Ventspili". Tāpat viņš karjeras laikā spēlējis Ukrainas klubā "Mykolaiv" un pašmāju vienībā "Latvijas Universitāte".

"Dariššafaka" aizvadītajā sezonā triumfēja ULEB Eirokausā, izcīnot tiesības nākamajā sezonā startēt ULEB Eirolīgā. Iepriekšējās divas sezonas "Dariššafaka" komandas galvenais treneris bijis Deivids Blats, bet viņam palīdzējis latviešu speciālists Oskars Ernšteins. Trešdien "Dariššafaka" galvenā trenera amatā tika apstiprināts vietējais speciālists Ahmets Čaki.