"Dariššafaka Tekfen" savu skatītāju priekšā ar 71:63 (14:25, 25:10, 14:14, 18:14) uzvarēja Podgoricas "Budučnost VOLI" no Melnkalnes.

Peiners šajā spēlē laukumā pavadītajās 32 minūtēs un 28 sekundēs atzīmējās ar 15 punktiem, jo realizēja piecus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no diviem trejačiem un divus no trim "sodiņiem".

Tāpat Latvijas basketbolista kontā divas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, viena piezīme un seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas ļāva tikt pie 19 efektivitātes punktiem.

Peiners bija šīs spēles rezultatīvākais basketbolists, kamēr pretinieku rindās ar 11 punktiem izcēlās Ērls Klārks un Nemanja Gordičs.

Pagājušajā nedēļā Peiners savā karjeras pirmajā ULEB Eirolīgas spēlē guva 12 punktus, bet "Dariššafaka Tekfen" ar 93:109 zaudēja Spānijas grandam Madrides "Real".

Iepriekšējo sezonu Peiners pavadīja Lietuvas klubā Panevēžas "Lietkabelis", kur bija viens no vienības līderiem un izpelnījās interesi no citām komandām Vācijā, VTB Vienotajā līgā un Turcijā.

"Dariššafaka Tekfen" iepriekšējā sezonā triumfēja ULEB Eirokausā, izcīnot tiesības šajā sezonā startēt ULEB Eirolīgā.

ULEB Eirolīgā šosezon, tāpat kā iepriekšējās sezonās, spēlē 16 komandas, kuras aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām tiekot izslēgšanas spēlēs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni kļuva Madrides "Real" no Spānijas, kas finālā ar 85:80 uzvarēja Turcijas vienību Stambulas "Fenerbahce Doguš", bet trešo vietu izcīnīja Lietuvas basketbola grands Kauņas "Žalgiris".