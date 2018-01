"Knicks" ar uzvaru noslēgusi septiņu spēļu izbraukuma sēriju, pie viena pārtraucot arī trīs zaudējumu sēriju. Otro puslaiku Ņujorkas komanda piektdien aizvadīja ļoti pārliecinoši, kā rezultātā Porziņģis ceturtajā ceturksnī tika pietaupīts un laukumā nedevās vispār.

Porziņģis piektdien laukumā pavadītajās 28 minūtēs grozā raidīja trīs no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem trejačiem un četrus no sešiem soda metieniem.

Tāpat Latvijas basketbolists šajā cīņā izcēlās ar septiņām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, trim blokiem, vienu kļūdu un divām piezīmēm.

"Knicks" sastāvā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Eness Kanters, kuram arī desmit atlēkušās, bet 18 punktus pievienoja lielisku otro puslaiku aizvadījušais Trejs Bērks, kamēr 15 punkti Timam Hārdevejam.

Savukārt "Suns" labā 20 punktus guva Entonijs Vorens, bet 18 punktus pievienoja Džošs Džeksons.

Porziņģis šīs spēles sākumā bija diezgan pamanāms, jo jau mača pirmajā uzbrukumā pret viņu tika pārkāpti noteikumi, kā rezultātā latvietis realizēja divus "sodiņus", savukārt nākamajā "Suns" uzbrukumā viņš bloķēja Grega Monro centienus iekarot grozu. Šo cīņu "Knicks" sāka ar 7:0 izrāvienu, turklāt pirmās ceturtdaļas laikā viesiem izdevās savu pārsvaru pakāpeniski palielināt. Piektajā minūtē Porziņģis ar precīzu tālmetienu panāca jau 19:7, bet pēc tam trejaci iemeta arī Kortnijs Lī, tādējādi panākot jau 15 punktu vadību.

Pēcāk latvietis vairs nebija tik manāms, jo viņš atzīmējās ar pāris neprecīziem metieniem, kamēr pirmā puslaika noslēgumā viņš vēlreiz stājās uz soda metienu līnijas, trāpot vienu no diviem raidījumiem. Lai arī pirmajā puslaikā "Knicks" bija ieguvusi arī 15 punktu vadību, tā pirmo puslaiku noslēdza tikai ar četru punktu pārsvaru (53:49).

Otrā puslaika ievadā Porziņģis iemeta piecus punktus pēc kārtas, bet kopumā "Knicks" basketbolisti bija uz viļņa, turklāt viesu izrāvienā aktīvi piedalījās arī latviešu basketbolists, kurš uzņēmās iniciatīvu uzbrukumā, pāris minūšu laikā izceļoties ar septiņiem punktiem, tostarp "slam-dunk". Cīņas 32.minūtē pēc Lī caurgājiena Ņujorkas komandas pārsvars sasniedza jau 17 punktus (74:57), bet turpinājumā "Suns" vienībai neizdevās lauzt cīņas ritējumu.

Tā kā "Knicks" vienībai ceturtās ceturtdaļas ievadā izdevās pārsniegt 20 punktu vadību un šaubas par cīņas likteni neradās, Porziņģis noslēdzošajā ceturksnī laukumā tā arī nedevās.

"Knicks" ar 22 uzvarām 50 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā joprojām ieņem desmito vietu, no izslēgšanas turnīra zonas atpaliekot par četru uzvaru tiesu, kamēr "Suns" ar 17 panākumiem 49 cīņās ir 13. pozīcijā Rietumos.

Ar maču pret "Suns" komandu "Knicks" noslēgusi septiņu spēļu garo izbraukuma sēriju. Nākamajā cīņā otrdien divu Ņujorkas vienību duelī "Knicks" uzņems "Nets" basketbolistus.

Porziņģis ceļgala iekaisuma dēļ izlaida otrdienas maču pret NBA čempioni Goldensteitas "Warriors", bet ceturtdien bija atpakaļ laukumā un iemeta 21 punktu zaudējumā pret Denveras "Nuggets".

Citā mačā Bertans iemeta septiņus punktus, kamēr viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" savā laukumā ar 78:97 (13:25, 18:25, 30:31, 17:16) bez variantiem piekāpās Filadelfijas "76ers".

Iepriekšējo divus mačus Bertāns bija sācis "Spurs" sākumsastāvā, tomēr šoreiz cīņā iesaistījās no rezervistu soliņa.

Šī bija šīs sezonas "Spurs" mazrezultatīvākā spēle.

Latvijas basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 22 minūtes, kuru laikā grozā raidīja abus divpunktniekus, bet tikai vienu no sešiem trejačiem. Tāpat latvieša rēķinā trīs atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, trīs pārtvertas bumbas un viens bloķēts metiens, kā arī divas kļūdas un divas piezīmes.

"Spurs" sastāvā 18 punktus iemeta Lemarkuss Oldridžs, kamēr 11 punktus pievienoja Po Gasols, bet desmit punkti un deviņas atlēkušās bumbas Dežontem Marejam.

Savukārt "76ers" labā 21 punktu iemeta Bens Simonss, kamēr Žoels Embīds atzīmējās ar 18 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām.

Lai arī "Spurs" komandai vēl spēles sākumā izdevās izvirzīties vadībā ar 5:3, pirmā puslaika turpinājums tai bija ļoti neveiksmīgs. Bertāns laukumā pirmo reizi iesaistījās astotajā minūtē, turklāt viņš neizcēlās ar diez ko veiksmīgāk darbībām, jo pieļāva kļūdu un aizmeta garām divus trīspunktniekus. Pašās pirmā ceturkšņa beigās viņš gan realizēja caurgājienu un panāca 13:25.

Savukārt otrās ceturtdaļas ievadā latvietis bloķēja "76ers" zvaigznes Embīda metienu, bet pēc tam aizmeta garām vēl vienu tālmetienu un tika nomainīts. Pirmajā puslaikā viņš laukumā vairs neatgriezās, kamēr "Spurs" pakāpeniski nonāca arvien lielākos iedzinējos, lielajā pārtraukumā dodoties ar 19 punktu deficītu (31:50).

Otrā puslaika sākumā Sanantonio komanda nonāca iedzinējos jau ar 22 punktiem (39:61), tomēr tā izmisīgi centās panākt lūzumu, taču tas ne par ko neizdevās, lai arī "Spurs" basketbolisti, pateicoties savai agresivitātei, regulāri stājās uz soda metienu līnijas. Bertāns laukumā atgriezās trešās ceturtdaļas vidū, pēcāk ar āķa metienu gūstot divus punktus, bet noslēdzošo ceturksni "Spurs" iesāka ar 20 punktu deficītu (61:81).

Ceturtās ceturtdaļas sākumā Bertāns ar precīzu trejaci samazināja rezultāta starpību līdz 18 punktiem (66:84), bet uzreiz aiz šāda pavērsiena latvietis gan tika nomainīts. "Spurs" komandai tā arī neizdevās atgriezt cerību izcīnīt uzvaru šajā cīņā, bet noslēgumā, kad mača liktenis jau bija izšķirts, mājinieki spēlēja ar vairākiem rezervistiem, tostarp Bertānu. Latvietis pēdējā minūtē veica lielisku "alley oop" piespēli Žofrī Loverņē.

"Spurs" ar 32 uzvarām 51 spēlē joprojām atrodas Rietumu konferences trešajā pozīcijā, kamēr "76ers" ar 24 panākumiem 45 cīņās ir sestā Austrumos.

Nākamo maču "Spurs" aizvadīs svētdien, kad mājas spēļu sērijas turpinājumā tiksies ar Sakramento "Kings".