Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā Ziemassvētkos spēlē pirmdien, 25. decembrī, zaudējumu piedzīvoja Kristapa Porziņģa pārstāvētā vienība Ņujorkas "Knicks", kas leģendārajā "Madison Square Garden" ar 98:105 piekāpās saviem konkurentiem Austrumu konferencē Filadelfijas "76ers".

Porziņģis nospēlēja 34 minūtes un 26 sekundes, guva 22 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un bloķēja piecus pretinieku metienus. Liepājnieks mačā realizēja piecus no 17 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un deviņus no 14 soda metieniem.

"Knicks" rindās izcili nospēlēja Eness Kanters, kuram 31 punkts un 22 atlēkušās bumbas, bet 20 punktus sameta Kortnijs Lī. Tikmēr "76ers" vienībā ar 25 punktiem un 16 bumbām zem groziem atzīmējās Žoels Embīds, bet ar 24 punktiem izcēlās Džonatans Rediks.

"Knicks" piedzīvoja otro neveiksmi pēc kārtas, kas seko pēc spēļu sērijas, kad bija pieci panākumi sešos dueļos. Tiesa, arī pērn līdz šim laikam "Knicks" sekmējās labi, bet no Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

Ar 17 uzvarām 33 spēlēs "Knicks" vienība saglabā astoto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kamēr "76ers" ar 15 panākumiem ir desmitajā pozīcijā. Līdz gada beigām "Knicks" atlikušas trīs izbraukuma spēles - trešdien vienība spēkosies ar Čikāgas "Bulls", dienu vēlāk sekos duelis ar latvieša Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs" vienību, bet sestdien būs cīņa ar Ņūorleānas "Pelicans". Kopā no nākamajiem 18 mačiem 14 Ņujorkas vienībai būs viesos, tomēr šosezon tā izbraukumā izcīnījusi vien divus panākumus.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.