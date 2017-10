Porziņģis, uzbrūkot ar fantastisku precizitāti, pirmajā puslaikā iemeta 23 punktus un šajā spēles daļā mājinieku pārsvars sasniedza pat 21 punktu. Tomēr otrajā spēles pusē "Pistons" darbojās daudz agresīvāk un svinēja uzvaru.

Latvietis laukumā bija 35 minūtes, kuru laikā trāpīja astoņus no 14 divpunktu raidījumiem, trīs no septiņiem tālmetieniem un astoņus no desmit soda metieniem. Tāpat viņa kontā bija piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divas kļūdas un trīs piezīmes.

Latvijas basketbolists tikai par diviem punktiem atpalika no sava karjeras rezultativitātes rekorda, ko pērn novembrī uzstādīja tieši pret "Pistons".

Tāpat sestdien "Knicks" rindās ar 17 punktiem un desmit bumbām zem groziem atzīmējās turku centrs Eness Kanters, kamēr 15 punktus sameta vēl viens garais basketbolists Kails O'Kvins.

Tikmēr "Pistons" rindās 31 punktu iemeta Tobiass Hariss, 12 no tiem gūstot noslēdzošajā ceturtdaļā, bet 22 – otrajā puslaikā. Savukārt Andrē Dramonds tika pie 21 punkta un 12 atlēkušajām bumbām.

Jau ziņots, ka sezonas atklāšanas mačā ceturtdien Porziņģis, izmetot 25 metienus, tika pie 31 punkta, bet "Knicks" pārliecinoši piekāpās Oklahomasitijas "Thunder".

Tagad Porziņģis kļuvis par pirmo "Knicks" basketbolistu kopš Patrika Jūinga 1993./94. gada sezonā, kurš sezonu iesācis ar divām trīsdesmit punktu spēlēm.

Šajā mačā "Knicks" nepalīdzēja šī gada NBA draftā ar astoto numuru izvēlētais franču saspēles vadītājs Franks Nikilinā, kurš piektdien treniņā guva potītes traumu, tomēr pēdējos mēnešos daudzas traumas pārcietušais basketbolists cer laukumā atgriezties nākamajā mačā.

Pirmos uzbrukumus "Knicks" aizvadīja nepārliecinoši un grozā lidoja vien divi Porziņģa punkti ar sodu, tomēr klusuma brīdis tika pārtraukts pie rezultāta 3:9 un mājinieki minūtes laikā panāca izlīdzinājumu, sešus punktus pēc kārtas gūstot Kanteram. Pirmajās astoņās minūtēs Kanters un Porziņģis bija realizējuši visus savus metienus no spēles, bet pārējie "Knicks" basketbolisti visus aizmetuši garām. Latvietis šajā laikā bija trāpīja vēl divus pustālos metienus un viņam tāpat kā Kanteram bija astoņi punkti, komandām turoties līdzās.

Porziņģis realizēja arī ceturto pustālo metienu un pirmo ceturtdaļu noslēdza ar 11 punktiem, bet "Knicks" veica 13:0 izrāvienu un pēc pirmajām 12 minūtēm bija priekšā ar 28:19.

Arī citi "Knicks" spēlētāji sāka uzbrukt arvien veiksmīgāk un, kad Porzņģis atbriezās laukumā, mājinieki jau bija priekšā ar 39:25, septiņus punktus savācot O'Kvinam. Turklāt vien brīdi vēlāk "Knicks" beidzot realizēja pirmo tālmetienu, rezultātam kļūstot jau 45:27.

Drīz pēc tam arī Porziņģis iemeta divus trejačus pēc kārtas, panākot 51:31, turklāt latvietis joprojām nebija kļūdījies metienos no spēles. Pirmo metienu garām viņš aizraidīja puslaika priekšpēdējā minūtē, kad izpildīja ļoti tālu tālmetienu, un brīdi vēlāk tika arī pie piezīmes uzbrukumā,

Spēles vidū "Knicks" bija vadībā ar 64:51, bet Porziņģis bija aizvadījis žilbinošu puslaiku, kura laikā iemeta 23 punktus, trāpot astoņus no desmit metieniem no spēles, kā arī piecus no sešiem soda metieniem.

Otrajā puslaikā jau pēc divām minūtēm "Knicks" pārsvars bija zem desmit punktiem, turklāt turpināja rukt, jo "Pistons" spēlēja daudz agresīvāk. Pret Porziņģi aizsardzībā labi un arī asi darbojās Entonijs Tolivers, bet "Knicks" komandai nekas neizdevās, pretiniekiem iemetot pirmos deviņus punktus. Klusumu pēc trim ar pusi minūtēm ar diviem soda metieniem pārtrauca tieši Porziņģis. Kaut uz brīdi mājiniekiem izdevās pat atjaunot pārsvaru, kas rakstāms ar diviem cipariem, komandas sniegums tā arī palika nepārliecinošs un trīs minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām "Knicks" vadība bija vairs tikai 75:73. Savukārt pēc trešās ceturtdaļas rezultāts bija 80:79.

Ceturtās ceturtdaļas sākumā "Pistons" atguva vadību un tās vidū ieguva pat sešu punktu pārsvaru. Tomēr uz to ar tālmetieniem atbildēja Tims Hārdevejs juniors un Porziņģis, kura punktu skaits jau bija sasniedzis 32, bet vēlāk izrādījās, ka šis arī bija pēdējais latvieša precīzais raidījums no spēles.

Nepilnas 40 sekundes pirms pamatlaika beigām Dramonds nobloķēja Porziņģi brīdī, kad "Knicks" vēl zaudēja vien ar 104:107. Turpinājumā "Knicks" arī nespēja iegūt atlēkušo bumbu uzbrukumā un izglābt spēli komandai vairs neizdevās.

Nākamo maču "Knicks" aizvadīs otrdien, kad viesosies pie spēcīgās Bostonas "Celtics" komandas, kas sezonu iesākusi ar vienu panākumu trijos mačos.

Iepriekšējā sezonā Porziņģis aizvadīja savu otro sezonu pasaules spēcīgākajā basketbola līgā. Viņš 66 spēlēs caurmērā iemeta 18,1 punktu un izcīnīja 7,2 atlēkušās bumbas. Tiesa, latvieša rezultatīvais sniegums nepalīdzēja "Knicks" komandai, kas NBA izslēgšanas turnīru nav sasniegusi jau četrus gadus pēc kārtas.

Iepriekšējā sezonā "Knicks" 82 spēlēs izcīnīja 31 uzvaru un Austrumu konferences kopvērtējumā palika 12. vietā.