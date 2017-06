Naudas līdzekļi Porziņģa apdrošināšanai tiks ņemti no divām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta apakšprogrammām - 73 220 eiro nāks no apakšprogrammas "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi", bet 61 780 eiro - no pasākumam "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" piešķirtā finansējuma.

Iepriekš IZM Sporta departamenta direktors Edgars Severs skaidroja, ka Latvijas Basketbola savienība (LBS) informējusi par to, ka ir vairāki izlases kandidāti, kuriem ir ļoti augstas apdrošināšanas summas. Kopumā LBS apdrošināšanas izmaksām lūgusi vairāk nekā 200 000 eiro.

Kā pastāstīja Nacionālās sporta padomes priekšsēdētāja vietnieks Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis, padome atbalstīja apdrošināšanas summas papildu piešķiršanu LBS 135 000 eiro apmērā, tādējādi sedzot Porziņģa apdrošināšanas izmaksas. Taču pārējo basketbolistu apdrošināšanai LBS jāmeklē pašai, norādīja Vrubļevskis, piebilstot, ka finansējums pašiem, nepaļaujoties uz valsts atbalstu, būs jāmeklē arī Porziņģa apsarga apmaksai.

Atlikušo summu apdrošināšanas izmaksu segšanai LBS cer iegūt no biļešu ienākumiem par pārbaudes spēlēm.